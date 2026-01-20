Zaproszenie do Rady Pokoju. Łukaszenka ogłosił decyzję

Prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie od prezydenta USA Donalda Trumpa do udziału w Radzie Pokoju ds. Strefy Gazy. Podobną propozycję Trump przedstawił również m.in. Viktorowi Orbanowi i Władimirowi Putinowi czy Benjaminowi Netenjahu. Premier Węgier przyjął propozycję, natomiast Kreml poinformował, że ją analizuje i będzie się jeszcze w tej sprawie kontaktował z Waszyngtonem. Według agencji prasowej Bloomberg Trump zaprosił do Rady Pokoju przedstawicieli łącznie 49 krajów oraz Komisję Europejską.

W Polsce zaproszenie wystosowane do Nawrockiego wywołało emocjonalne reakcje części komentatorów politycznych. Niektóre komentarze wyrażają oburzenie wyłącznie ze względu na osobę Putina, pomijając kompletnie istotę sprawy – czy to się Polsce opłaca, czy nie.

Łukaszenka dołączy do Rady Pokoju

Do Rady zaproszony został także Aleksander Łukaszenka. Polityk wyraził gotowość do przystąpienia do organizacji i potwierdził, że odpowiednie dokumenty w tym zakresie zostały już podpisane.– Podpisałem odpowiedni dokument do Stanów Zjednoczonych, w którym oświadczyłem, że jesteśmy gotowi przyjąć ich propozycję zostania założycielami tej Rady – powiedział.

Informacja o dołączeniu do inicjatywy Rady Pokoju potwierdzona została przez Łukaszenkę w trakcie przemówienia z okazji uroczystości wręczenia Państwowego Znaku Jakości.

Prezydent Białorusi: Może uda nam się pomóc w sprawie Ukrainy

Włodarz Mińska przyznał, że Białoruś "niewiele" pomoże w kwestii rozwiązania konfliktu w Strefie Gazy, ale chętnie zaangażuje się w działania pokojowe na rzecz Ukrainy. – Kusi mnie myśl, że być może ta Rada Pokoju, niektóre z jej działań i możliwości, rozprzestrzenią się na inne części świata. Przede wszystkim, może uda nam się pomóc w jakiejś sprawie Ukrainy, jakoś omówić ją i promować pokój, a także wpłynąć na ukraińskie władze. To mnie najbardziej kusi – mówił. – Znam swoje możliwości i możliwości naszej Białorusi – zaznaczył.

