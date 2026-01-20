Nawrocki zadzwonił do Tuska. "Sprawa jest istotna i poważna"

Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej poinformował, że „pan prezydent rozmawiał z Donaldem Tuskiem”. – Zadzwonił do premiera, żeby porozmawiać o inicjatywie, którą zaproponowali Amerykanie, liście, który otrzymał, zapraszającego do udziału w Radzie Pokoju – tłumaczył.

Prezydencki minister ocenił, że „sprawa jest na tyle istotna i poważna, że należy do niej podchodzić z zimną głową i pełną odpowiedzialnością”.

— Wystąpiliśmy wczoraj do MSZ z wnioskiem o pilną opinię w tej sprawie. Jeszcze jej nie dostaliśmy, mamy nadzieję, że MSZ przyspieszy swoje działania, jeżeli mogę zaapelować do pana ministra, żeby zagęszczał ruchy w tej sprawie, byłoby to wielce wskazane, bowiem w Davos dyskusje dzieją się codziennie. Jeżeli rząd chce mieć udział w opiniowaniu tej sprawy, to należy to zrobić teraz, dzisiaj, a nie jutro, pojutrze czy popojutrze — poinformował Marcin Przydacz.

Rada Pokoju. Trump zaprosił Nawrockiego

W czwartek prezydent USA Donald Trump ogłosił sformowanie Rady Pokoju, która ma nadzorować nowe władze Strefy Gazy.

W poniedziałek Marcin Przydacz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie do Rady Pokoju.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej dodał, że „będzie to przedmiotem rozmów ze stroną amerykańską już w najbliższym czasie”. Wyjaśnił, „z całą pewnością chęć zaangażowania Polski do dyskusji o sytuacji bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie należy traktować jako uznanie roli Polski na arenie międzynarodowej”.

Premier Donald Tusk w poniedziałek opublikował wpis w serwisie X. Szef rządu stwierdził w nim, że przystąpienie Polski do organizacji międzynarodowej wymaga zgody Rady Ministrów i ratyfikacji przez Sejm. „Rząd kierować się będzie wyłącznie interesem i bezpieczeństwem państwa polskiego. I nikomu nie damy się rozegrać” – napisał.

