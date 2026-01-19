Nawrocki zaproszony do Rady Pokoju. Szczerba: Nie, bo Putin

Prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie od prezydenta USA Donalda Trumpa do udziału w Radzie Pokoju ds. Strefy Gazy. Podobną propozycję Trump przedstawił również m.in. Viktorowi Orbanowi i Władimirowi Putinowi. Premier Węgier przyjął propozycję, natomiast Kreml poinformował, że ją analizuje i będzie się jeszcze w tej sprawie kontaktował z Waszyngtonem.

W Polsce zaproszenie wystosowane do Nawrockiego wywołało emocjonalne reakcje części komentatorów politycznych. Niektóre komentarze wyrażają oburzenie wyłącznie ze względu na osobę Putina, pomijając kompletnie istotę sprawy – czy to się Polsce opłaca, czy nie. O odniesienie się do sprawy dziennikarze proszę także polityków.

Rada Pokoju. Szczerba: Nawrocki nie powinien przyjmować zaproszenia od Trumpa

Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba, który gościł w poniedziałek w Radio Zet wyraził opinię, że polski prezydent nie powinien przyjmować zaproszenia. Jego zdaniem w takim formacie – wobec możliwości uczestnictwa w nim Władimira Putina – byłby błędem.

– Absolutnie, Karol Nawrocki nie powinien przyjmować zaproszenia Donalda Trumpa do Rady Pokoju. Towarzystwo terrorysty, zbrodniarza Władimira Putina, to nie jest towarzystwo dla polskiego prezydenta – powiedział Szczerba, zapytany o tę sprawę przez prowadzącą audycję Beatę Lubecką.

"Ze zbrodniarzem Putinem w żadnych formatach"

Szczerba powiedział, że "podobne zaproszenia zostały rozesłane do innych liderów europejskich, będą one odrzucane". Polityk dodał, że Rada Pokoju będzie funkcjonować, ale "bez naszego udziału". Jak relacjonował ze Strasburga, szefowie MSZ Włoch i Niemiec mieli oznajmić, że zaproszeń nie przyjmą.

Szczerba przekonywał, że tak samo powinien postąpić prezydent Nawrocki. – Absolutnie, Nawrocki nie powinien sam decydować o zaproszeniu Donalda Trumpa, mam nadzieję, że minister Radosław Sikorski przekaże odpowiednią notatkę – powiedział, dodając, że "prezydent sam nie prowadzi polityki zagranicznej". – To kwestia nawet higieniczna, ze zbrodniarzem Putinem w żadnych formatach się nie współpracuje – wyraził swoją opinię.

