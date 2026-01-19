Rada Pokoju Trumpa. Pierwszy przywódca odmawia przyjęcia zaproszenia

W skład Rady Pokoju dla Gazy, oprócz Donalda Trumpa jako przewodniczącego, wchodzą również m.in. sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio, specjalny wysłannik Waszyngtonu Steve Witkoff, zięć prezydenta Jared Kushner, a także były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair.

Biały Dom ujawnił, że członkostwo w Radzie jest związane z koniecznością wpłaty co najmniej 1 miliarda dolarów.

Macron odrzuca propozycję

Jak donosi Bloomberg, powołując się na źródła z Pałacu Elizaejskiego, prezydent Francji Emmanuel Macron nie zamierza przyjmować zaproszenia amerykańskiego przywódcy.

"Macron uważa, że Rada wykracza poza Gazę, co budzi poważne obawy, zwłaszcza w odniesieniu do zgodności z zasadami i strukturą instytucjonalną Organizacji Narodów Zjednoczonych, które Francja uważa za nienaruszalne” – czytamy w artykule.

Dziennikarze donoszą, że prezydent USA chce, aby Rada została powołana już we czwartek 22 stycznia w Davos. Na razie nie wiadomo, kto z zaproszonych przywódców zdecyduje się dołączyć do gremium.

Putin wśród zaproszonych

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał agencji informacyjnej TASS, prezydent Rosji Władimir Putin otrzymał zaproszenie do zasiadania w Radzie Pokoju.

"Prezydent Putin również otrzymał drogą dyplomatyczną propozycję dołączenia do Rady Pokoju” – powiedział Pieskow, cytowany przez agencję.

”Obecnie analizujemy wszystkie szczegóły tej propozycji. Mamy nadzieję skontaktować się ze stroną amerykańską, aby doprecyzować wszystkie szczegóły" – dodał.

Co zrobi Nawrocki?

Zaproszenie otrzymał także prezydent Polski. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał, że Karol Nawrocki rozważy propozycję prezydenta USA. Dodał, że kancelaria prezydenta wysłała również prośbę do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o przedstawienie opinii na temat ewentualnego członkostwa w Radzie.

