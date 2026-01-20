"Względy rodzinne". Żona Hołowni odchodzi z wojska

O tym, że Urszula Brzezińska-Hołownia odchodzi z Wojska Polskiego, poinformował TVN24. Nieoficjalnie stacja przekazała, że miały zdecydować o tym względy rodzinne. Prywatnie Urszula Brzezińska-Hołownia jest żoną wicemarszałka Sejmu Szymona Hołowni.

Urszula Brzezińska-Hołownia jest pilotem myśliwca MiG-29 oraz oficerem Sił Powietrznych RP.

– Taka decyzja została podjęta przez major Urszulę Brzezińską-Hołownię, że porzuca wojskowy mundur, kombinezon pilota samolotu MiG-29 i przechodzi do cywila. Jak nieoficjalnie słyszę, są to względy rodzinne – przekazał dziennikarz TVN24.

Niedawno w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, gdzie służyła żona Szymona Hołowni, odbyła się uroczystość pożegnalna, podczas której pilot odbyła swój ostatni lot myśliwcem MiG-29.

Hołownia nie wystartuje na szefa Polski 2050

Rada Krajowa Polski 2050 zadecydowała, że powtórzona druga tura wyborów na przewodniczącego partii odbędzie się do 31 stycznia.

Na szefa partii startują Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – minister funduszy i polityki regionalnej oraz Paulina Hennig-Kloska – minister klimatu i środowiska.

Szymon Hołownia oświadczył w poniedziałek na platformie X, że przekazał członkom Rady Krajowej, iż decyzje kandydatek walczących o funkcję przewodniczącej partii „skłaniają go do oddania w ich ręce pełnej odpowiedzialności za kolejne decyzje dotyczące partii”.

W listopadzie 2025 roku marszałkiem Sejmu został Włodzimierz Czarzasty z Lewicy, który zastąpił na tej funkcji Szymona Hołownię z Polski 2050. Taki zapis wynikał z umowy koalicyjnej zawartej między KO, PSL, Polską 2050 i Nową Lewicą.

Szymon Hołownia bezskutecznie ubiegał się o funkcję wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców.

