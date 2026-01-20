To ona ma wziąć wszystko. Doniesienia z wnętrza Polski 2050

Rada Krajowa Polski 2050 zadecydowała, że powtórzona druga tura wyborów na przewodniczącego partii odbędzie się do 31 stycznia. Przypomnijmy, że drugą turę przeprowadzono pierwotnie w poniedziałek 12 stycznia. Nie poznaliśmy jednak jej wyników, bo według formacji doszło do "błędu technicznego", który zakłamał wyniki głosowania.

Na szefa partii startują Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – minister funduszy i polityki regionalnej oraz Paulina Hennig-Kloska – minister klimatu i środowiska. "Rzeczpospolita" podaje, że obecny układ sił w partii sprzyja tej drugiej. "Najpewniej zgarnie głosy innych kandydatów z pierwszej tury – Joanny Muchy i Ryszarda Petru. Poparł ją także oficjalnie europoseł Michał Kobosko, który ostatecznie ze startu w wyborach się wycofał" – czytamy.

Oprócz tego, że minister klimatu ma większe szanse na zwycięstwo, według "Rz" miałaby też objąć funkcję wicepremiera w rządzie. Tymczasem wcześniej do tej funkcji rekomendowano Pełczyńską-Nałęcz, ale premier Donald Tusk konsekwentnie opóźniał decyzję, wysyłając sprzeczne sygnały. Minister funduszy mówiła w mediach, że szef rządu od miesięcy nie chce się z nią spotkać. Nieoficjalnie wiadomo, że między politykami nie ma sympatii. Tusk ma chcieć przekazać stanowisko rywalce Pełczyńskiej-Nałęcz, Paulinie Hennig-Klosce.

Propozycja Pełczyńskiej-Nałęcz

W poniedziałek Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproponowała w liście do działaczy, aby w odpowiedzi na trwający kryzys systemowy w partii współprzewodniczącymi formacji została ona oraz Paulina Hennig-Kloska.

Szymon Hołownia oświadczył w poniedziałek na platformie X, że przekazał członkom Rady Krajowej, iż decyzje kandydatek walczących o funkcję przewodniczącej partii "skłaniają go do oddania w ich ręce pełnej odpowiedzialności za kolejne decyzje dotyczące partii".

Czytaj też:

Sensacyjne doniesienia. "Hołownia rozważa opuszczenie koalicji"