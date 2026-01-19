Wybory w Polsce 2050. Niespodziewana propozycja jednej z kandydatek

Polska 2050 wciąż ma problem z dokonaniem wyboru nowych władz. Druga tura wyborów w partii została unieważniona z powodu "problemów technicznych". Jednocześnie formacja poinformowała, że zwróci się do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o sprawdzenie, czy nie doszło do zewnętrznej ingerencji. Sprawa została także zgłoszona do Prokuratury Krajowej.

W piątek niespodziewanie przerwano posiedzenie Rady Krajowej formacji. Gremium to miało podjąć decyzję, czy powtórzyć drugą turę wyborów, czy całą procedurę wyborczą przeprowadzić od początku. Drugi wariant umożliwiłby start nowym kandydatom, w tym wicemarszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni.

O stanowisko przewodniczącego ugrupowania ubiegają się minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Kandydaci, którzy nie weszli do drugiej tury (Ryszard Petru, Rafał Kasprzyk i Joanna Mucha) oświadczyli, że w drugiej turze popierają Hennig-Kloskę.

Wybory w Polsce 2050. Zaskakująca propozycja

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz napisała list do członków Polski 2050. Jak przekazało TVN24, minister funduszy złożyła Hennig-Klosce propozycję, by obie były równoprawnymi współprzewodniczącymi partii. Pomysł ten ma pozwolić formacji wyjść z kryzysu po unieważnieniu drugiej tury wyborów i burzliwych piątkowych obradach Rady Krajowej. Posiedzenie ma być wznowione w poniedziałek o godz. 18:00.

Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że kryzys w Polsce 2050 jest "systemowy". Kadencja zarządu mija w środę. W związku z tym nasilają się obawy o losy ugrupowania. Zdaniem minister funduszy i polityki regionalnej, decyzje dotyczące przyszłości partii musi podjąć nie Rada Krajowa, a Zjazd Krajowy.

Jak wskazało TVN24, były marszałek Sejmu Szymon Hołownia miałby dostać propozycję wejścia do zarządu.

