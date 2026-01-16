Sawicki kpi z Polski 2050. "Tylko pozazdrościć"

Druga tura wyborów w Polsce 2050 została unieważniona z powodu "problemów technicznych". Jednocześnie formacja poinformowała, że zwróci się do ABW o sprawdzenie, czy nie doszło do zewnętrznej ingerencji. Sprawa została także zgłoszona do Prokuratury Krajowej.

O stanowisko przewodniczącego partii ubiegają się minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Kandydaci, którzy nie weszli do drugiej tury (Ryszard Petru, Rafał Kasprzyk i Joanna Mucha) oświadczyli, że w drugiej turze popierają Hennig-Kloskę.

Druga tura wyborów w Polsce 2050 unieważniona

W piątek odbędzie się Rada Krajowa Polski 2050, która zdecyduje o dalszym przebiegu wyborów nowego przewodniczącego ugrupowania – czy powtórzyć drugą turę unieważnionego głosowania, czy też przeprowadzić całą procedurę od początku. Obrady odbędą się online. Ponowne rozpisanie wyborów umożliwiłoby start nowym kandydatom. Pojawiły się nawet głosy, że w takiej sytuacji do walki o przywództwo w partii mógłby stanąć były marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Jak podał w piątek portal Onet, przewodniczący komisji wyborczej Polski 2050 Maurycy Przyrowski podał się do dymisji. Oficjalnie zaprzecza się w partii, że jego decyzja ma związek z klapą wyborów przewodniczącego formacji.

"Cudowne rozmnożenie głosujących". Sawicki kpi

– Nie wiem czy to była ingerencja w wybory w Polsce 2050 z zewnątrz, czy wewnątrz. Wiem tylko jedno – że w pierwszej turze głosowało chyba 650 osób, a w drugiej turze nastąpiło cudowne rozmnożenie głosujących do około 26 000 – stwierdził marszałek senior Sejmu Marek Sawicki w audycji "Rozmowa dnia" na antenie Programu 1. Polskiego Radia.

– Jeśli Polska 2050 rozwijałaby się w takim tempie, jak nastąpiło u nich cudowne rozmnożenie głosujących, to tylko pozazdrościć – żartował polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Czytaj też:

Zamieszanie wokół Polski 2050. "Rządzi partią z Dubaju"Czytaj też:

"Nikt na niego już nie czeka". To koniec Hołowni w polityce?