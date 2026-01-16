"Nikt na niego już nie czeka". To koniec Hołowni w polityce?

Druga tura wyborów w Polsce 2050 została unieważniona z powodu "problemów technicznych". Jednocześnie formacja poinformowała, że zwróci się do ABW o sprawdzenie, czy nie doszło do zewnętrznej ingerencji. Sprawa została także zgłoszona do Prokuratury Krajowej.

O stanowisko przewodniczącego partii ubiegają się minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. W związku z zamieszaniem wokół przeprowadzenia wyborów w Polsce 2050, pojawiły się głosy, że do walki o przywództwo w partii może jednak stanąć Szymon Hołownia. Jak się okazuje, taka możliwość ma niewielu zwolenników w partii.

– Chciał stworzyć wrażenie, że tylko on jest w stanie to poskładać na nowo, że on jest tym "ojcem", który uratuje swe "dzieci". I że wszyscy na niego czekają. Nie, nikt na Szymona już nie czeka – mówi jeden z polityków Polski 2050. Inni wskazują, że Hołownia jest "labilny, niestabilny, zmienia zdanie, nie wiadomo, o co mu chodzi".

Członkowie Polski 2050 wypominają swojemu dotychczasowemu liderowi, że jeszcze kilka miesięcy temu zarzekał się, iż nie będzie ubiegał się o stanowisko przewodniczącego. Inni przypominają Hołowni potajemne spotkania z najważniejszymi politykami Prawa i Sprawiedliwości. Ich zdaniem były marszałek jest skończony w polityce.

Co dalej z wyborami przewodniczącego?

W piątek odbędzie się Rada Krajowa Polski 2050, która zdecyduje o dalszym przebiegu wyborów nowego przewodniczącego ugrupowania – czy powtórzyć drugą turę unieważnionego głosowania, czy też przeprowadzić całą procedurę od początku. Ponowne rozpisanie wyborów umożliwiłoby start nowym kandydatom, w tym właśnie byłemu marszałkowi Sejmu. Obrady odbędą się online.

Czytaj też:

Zamieszanie wokół Polski 2050. "Rządzi partią z Dubaju"Czytaj też:

Dymisja w Polsce 2050. To szef komisji wyborczej