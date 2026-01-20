Sensacyjne doniesienia. "Hołownia rozważa opuszczenie koalicji"

Rada Krajowa Polski 2050 zadecydowała, że powtórzona druga tura wyborów na przewodniczącego partii odbędzie się do 31 stycznia.

Na szefa partii startują Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – minister funduszy i polityki regionalnej oraz Paulina Hennig-Kloska – minister klimatu i środowiska.

W poniedziałek Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproponowała w liście do działaczy, aby w odpowiedzi na trwający kryzys systemowy w partii współprzewodniczącymi formacji została ona oraz Paulina Hennig-Kloska.

Szymon Hołownia oświadczył w poniedziałek na platformie X, że przekazał członkom Rady Krajowej, iż decyzje kandydatek walczących o funkcję przewodniczącej partii „skłaniają go do oddania w ich ręce pełnej odpowiedzialności za kolejne decyzje dotyczące partii”.

Hołownia rozważa opuszczenie koalicji? Sensacyjne doniesienia

Tygodnik „Polityka” informuje, że „przyszłość Polski 2050 nie jest całkiem obojętna dla przyszłości rządu”.

„Podobno Hołownia rozważa wariant formalnego opuszczenia koalicji i przejścia do czegoś w rodzaju sejmowego przedpokoju, w którym negocjowałby z Tuskiem poparcie dla poszczególnych ustaw” – czytamy.

Tygodnik zauważa, że „ilu z 31 posłów klubu Polski 2050 poszłoby za nim, to już inna kwestia”. „Jakiś rozłam, jakieś pęknięcie, wisi jednak w powietrzu” – wskazano w artykule.

Pełczyńska-Nałęcz i Hennig-Kloska walczą o przywództwo w Polsce 2050

O przywództwo w Polsce 2050 w pierwszej turze, ubiegało się pięcioro członków partii. Uprawnionych do głosowania było ponad 800 delegatów, oddano 656 głosów. Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz poparło 277 członków partii. Paulina Hennig-Kloska zdobyła 131 głosów.

Kandydaci, którzy nie weszli do drugiej tury (Ryszard Petru, Rafał Kasprzyk i Joanna Mucha), oświadczyli, że w drugiej turze popierają Paulinę Hennig-Kloskę.

