Hołownia podjął decyzję. "Pozwolę sobie dodać do tego serialu swój odcineczek"

Polska 2050 wciąż ma problem z dokonaniem wyboru nowych władz. Druga tura wyborów w partii została unieważniona z powodu "problemów technicznych". Jednocześnie formacja poinformowała, że zwróci się do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o sprawdzenie, czy nie doszło do zewnętrznej ingerencji. Sprawa została także zgłoszona do Prokuratury Krajowej.

"Z tego, co zauważyłem, infomacje o życiu wewnętrznym Polski 2050 mają Państwo podawane w czasie rzeczywistym, ale pozwolę sobie dodać do tego serialu swoj odcineczek" – napisał Hołownia w mediach społecznościowych.

"Przekazałem dziś członkom Rady Krajowej w serdecznej wiadomości, że decyzje Kandydatek walczących o fotel Przewodniczącej, skłaniają mnie do oddania w ich ręce pełnej odpowiedzialności za kolejne decyzje dotyczące partii" – podkreślił.

Jak dodał, fundamentem jego myślenia zawsze była spójność rządzącej koalicji oraz trwałość Klubu Parlamentarnego. "Tak wiele przecież mamy jeszcze razem do zrobienia. Poczekam (za Zauchą) aż „Most nad rzeką zdarzeń” opustoszeje. A wtedy z pewnością dane nam będzie jeszcze nie raz usiąść, znów z życzliwością porozmawiać, a potem wspólnie i dobrze popracować dla Polski. Powodzenia w wyborach" – dodał.

Wybory w Polsce 2050. Zaskakująca propozycja

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz napisała list do członków Polski 2050. Jak przekazało TVN24, minister funduszy złożyła Hennig-Klosce propozycję, by obie były równoprawnymi współprzewodniczącymi partii. Pomysł ten ma pozwolić formacji wyjść z kryzysu po unieważnieniu drugiej tury wyborów i burzliwych piątkowych obradach Rady Krajowej. Posiedzenie ma być wznowione w poniedziałek o godz. 18:00.

Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że kryzys w Polsce 2050 jest "systemowy". Kadencja zarządu mija w środę. W związku z tym nasilają się obawy o losy ugrupowania. Zdaniem minister funduszy i polityki regionalnej, decyzje dotyczące przyszłości partii musi podjąć nie Rada Krajowa, a Zjazd Krajowy.

Jak wskazało TVN24, były marszałek Sejmu Szymon Hołownia miałby dostać propozycję wejścia do zarządu.

