Gigantyczna fuzja na polskim rynku. Minister rozwiewa wątpliwości

Bank Pekao i Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) planują połączenie. Spółki zamierzają stworzyć nową grupę bankowo-ubezpieczeniową. Jako termin zrealizowania potencjalnej transakcji wskazano 30 czerwca 2026 roku. Powstała po połączeniu obu spółek grupa bankowo-ubezpieczeniowa będzie jedną z największych instytucji finansowych w Europie.

Kiedy dojdzie do fuzji?

Czy jednak do fuzji rzeczywiście dojdzie? Minister aktywów państwowych wskazuje, że choć nadal toczą się rozmowy na temat połączenia obu spółek, to w tej chwili nie można z całą pewnością podać terminu zakończenia fuzji.

– Wiemy, że jesteśmy w pewnego rodzaju procesie, który budzi duże emocje (...) Dyskusja na ten temat się toczy. Jest powołany komitet sterujący. Są zespoły pomiędzy PZU i Pekao S.A., eksperckie. (…) To jest bardzo złożona i bezprecedensowa transakcja, której tak naprawdę nikt w takiej skali jeszcze nie przeprowadził – wskazał Wojciech Balczun.

Szef MAP podkreślił, że w tego typu transakcjach konieczne jest spełnienie szeregu wytycznych regulatorów rynku oraz opracowanie strategii ryzyka. Przypomniał, że w ostatnim czasie przyjęto przedłużono okres obowiązującego memorandum. Dodał także, że fuzja wymaga również nowelizacji czterech ustaw. Razem daje to pogląd na to, jak dużo pracy pozostaje do wykonania.

– Na końcu ma być ma powstać konglomerat finansowo-ubezpieczeniowy, grupa bancassurance. Natomiast nie ma przesądzonego scenariusza ostatecznego, bo czekam na rekomendacje zespołu. Był harmonogram przyjęty w pierwszym memorandum, natomiast on jest oczywiście nieaktualny z racji na złożoność tego procesu – stwierdził i dodał, że nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, że do fuzji dojdzie jeszcze w tej kadencji Sejmu.

Czytaj też:

Balczun: Musimy złożyć się na ratowanie JSW