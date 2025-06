Fuzja gigantów? Powstanie jedna z największych instytucji finansowych w Europie

Bank Pekao i Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) planują połączenie. Spółki zamierzają stworzyć nową grupę bankowo-ubezpieczeniową. Jako termin zrealizowania potencjalnej transakcji wskazano 30 czerwca 2026 roku.

Powstała po połączeniu obu spółek grupa bankowo-ubezpieczeniowa będzie jedną z największych instytucji finansowych w Europie.

"Zgodnie z memorandum o współpracy, intencją stron jest zrealizowanie potencjalnej transakcji, tj. połączenie banku oraz PZU, po wyodrębnieniu z PZU działalności operacyjnej, do dnia 30 czerwca 2026 r., przy czym podpisanie memorandum o współpracy jest elementem początkowego etapu prac nad przygotowaniem potencjalnej transakcji, a jej przeprowadzenie jest uzależnione od szeregu czynników, w tym uzgodnienia i zawarcia stosownej dokumentacji transakcyjnej, wejścia w życie odpowiednich zmian legislacyjnych, uzyskania szeregu zgód regulacyjnych oraz udzielenia stosownych zgód korporacyjnych, w tym na poziomie walnych zgromadzeń PZU i banku" – czytamy w komunikacie.

Strony oczekują, że rezultatem ewentualnej realizacji potencjalnej transakcji będzie: docelowe uproszczenie struktury właścicielskiej grupy, jak również uproszczenie jej ładu korporacyjnego; zwiększenie efektywności modelu bancassurance; docelowa reorganizacja grupy z pozostawieniem jednego podmiotu notowanego na giełdzie (tj. banku, po włączeniu do niego przez połączenie, PZU będącego spółką holdingową); osiągnięcie synergii przychodowych; stworzenie grupy finansowej o silnie zdywersyfikowanej strukturze przychodów oraz dużym i stabilnym potencjale dywidendowym; możliwość zastosowania regulacji w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych (tzw. Rozporządzenie CRR), na poziomie grupy (wygenerowanie znacznej nadwyżki kapitałowej), jak i optymalizacja wymogów wypłacalności zmodyfikowanych przepisami nowelizacji dyrektywy Solvency II).

"Strony przewidują, że ewentualna realizacja potencjalnej transakcji może doprowadzić do uwolnienia znaczących nadwyżek kapitałowych grupy, szacowanych na od ok. 15 do ok. 20 mld zł, w porównaniu do wymogów w zakresie adekwatności kapitałowej i wypłacalności, jakie musiałyby zostać zastosowane począwszy od 2027 roku (w związku z nowelizacją dyrektywy Solvency II) w obecnej strukturze grupy" – czytamy dalej.

"Obie marki zachowają tożsamość, odrębność i autonomię działania w swoich obszarach biznesowych, podobnie jak od wielu lat funkcjonują w ramach Grupy PZU, ale na czele nowej grupy będzie stał bank, a nie ubezpieczyciel. By to osiągnąć, najpierw konieczny będzie podział PZU SA poprzez wyodrębnienie spółki holdingowej oraz w 100 proc. zależnej od niej spółki prowadzącej działalność operacyjną w zakresie ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Następnie spółka holdingowa PZU SA zostanie połączona z Bankiem Pekao SA jako podmiotem przejmującym. Docelowo na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowana będzie jedna spółka o znacznie wyższej kapitalizacji i większej płynność akcji niż obecne dwie, przez co wzrośnie atrakcyjność takiego podmiotu z punktu widzenia inwestorów i całego rynku kapitałowego" – wskazano w komunikacie.

Strony uzgodniły też, że w toku prac nad potencjalną transakcją wypracują optymalną strategię w stosunku do przyszłości Alior Banku. "Marki PZU i Pekao warte są śmiałej wizji odpowiadającej ich potencjałowi i ambicjom. Rozpoczynamy realizację projektu, którego znaczenie wykracza poza kwestię wewnętrznej architektury naszej grupy i który jest efektem namysłu, analiz i pracy szerokiego grona ekspertów, menedżerów i urzędników związanych z rynkiem finansowym. Stworzymy bardziej przejrzysty, mocno zdywersyfikowany, odporny i efektywny biznesowo podmiot oraz uwolnimy dużą nadwyżkę kapitału. To przyniesie większe korzyści akcjonariuszom, ułatwi również finansowanie ważnych przedsięwzięć i inwestycji, których potrzebuje polska gospodarka, m.in. w obszarach energetyki, obronności czy nowych technologii" – przekazał p.o. prezes PZU Andrzej Klesyk, cytowany w komunikacie.

"Podpisane porozumienie jest owocem efektywnej współpracy w ramach naszej grupy kapitałowej. Stoimy przed dużą szansą stworzenia liczącego się w skali Europy podmiotu bankowo-ubezpieczeniowego. Wspólnie udało nam się wypracować koncepcję atrakcyjną dla akcjonariuszy, która efektywnie wykorzystuje potencjały PZU i Banku Pekao oraz optymalizuje alokowanie zasobów kapitałowych tych dwóch wielkich organizacji. Pozwoli nam to istotnie zwiększyć zdolność do kredytowania polskiej gospodarki" – wskazał prezes Banku Pekao Cezary Stypułkowski.

Podmiot powstały z połączenia największego ubezpieczyciela i drugiego co do wielkości banku w Polsce będzie dysponował m.in. większym o ok. 200 mld zł potencjałem kredytowania w porównaniu do obecnego modelu grupy. Wśród najważniejszych korzyści, jakie przyniesie uzgodniony przez PZU i Pekao model transakcji, są: uproszczenie struktury właścicielskiej grupy przez dostosowanie jej do modeli preferowanych na rynku europejskim; poprawa ładu korporacyjnego i transparentności całej organizacji; wzrost sprzedaży krzyżowej wszystkich produktów oferowanych przez grupę oraz wykorzystanie w pełni kanału bankowego do dystrybucji ubezpieczeń; stworzenie grupy finansowej o silnie zdywersyfikowanej strukturze przychodów i dużym potencjale dywidendowym.

"Wygenerowana po zaplanowanych w memorandum przekształceniach nadwyżka będzie mogła zostać wykorzystana przez nową grupę stworzoną przez PZU i Pekao m.in. do zwiększenia finansowania prorozwojowych projektów w polskiej gospodarce, a także zwiększy potencjał dywidendowy połączonych instytucji. Ostateczna decyzja co do podziału wypracowanych nadwyżek kapitałowych będzie należała do akcjonariuszy" – podsumowano w komunikacie.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r., wchodzi w skład indeksu WIG20.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU. Od 1998 roku bank obecny jest na GPW, wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 334,24 mld zł na koniec 2024 r.

