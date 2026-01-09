Na zimową nutę

Widowisko wyreżyserowane przez Artura Tyszkiewicza wypełniają kolędy, pastorałki oraz standardy bożonarodzeniowe w aranżacji Wojciecha Borkowskiego. Scenę z widownią łączy atmosfera celebracji. Bowiem publiczność – z uwagi na znajomość repertuaru – wspiera niekiedy w śpiewie wykonawców! Pośród nich szczególnie wyróżniam Katarzynę Łochowska, zdecydowanie zbyt rzadko prezentującą na scenie przy ulicy Jaracza 2 w Warszawie swe niebagatelne umiejętności muzyczne. A przecież będąc jeszcze nastolatkę – przed studiami w stołecznej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej – olśniła audytorium podczas Festiwalu Piosenki Francuskiej w Lubinie, zostając jego laureatką.