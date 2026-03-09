Prokuratorzy zablokują sprzedaż TVN? "Mogą spowolnić działania"

Pod koniec lutego Paramount Skydance podpisał umowę przejęcia Warner Bros. Discovery. Wartość transakcji wynosi 110 mld dolarów. Informację o finalizacji porozumienia przekazał podczas ogólnoświatowego spotkania z pracownikami Bruce Campbell, dyrektor ds. przychodów i strategii WBD.

Zarząd Warner Bros. Discovery zaakceptował ostateczną ofertę Paramount po tym, jak z wyścigu wycofał się Netflix, który miał prawo wyrównać propozycję konkurenta. Platforma zdecydowała się jednak nie podnosić swojej oferty, uznając, że przejęcie WBD nie jest dla niej strategiczną koniecznością oraz że dalsze podbijanie ceny nie byłoby finansowo uzasadnione. Propozycja Netflixa opiewała na 27,75 dolara za akcję i nie obejmowała tradycyjnych kanałów telewizyjnych należących do WBD, w tym polskiego TVN. Szefem Paramount Skydance jest David Ellison, syn miliardera Larry’ego Ellisona. Biznesmen jest przyjacielem Donalda Trumpa i nie ukrywa swoich prawicowych poglądów. Przejmowane przez niego media szybko zmieniają swój profil na bardziej konserwatywny.

Obecnie Paramount Skydance stara się o zgody regulatorów rynkowych na przejęcie Warner Bros. Discovery. W USA koncern przeszedł już procedurę określoną w Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act (w wyznaczonym terminie nie zgłoszono przeszkód prawnych do sfinalizowania transakcji).

Wiadomo też, że fuzji nie będzie blokować Federalna Komisja Łączności (FCC). Jej przewodniczący Brendan Carr stwierdził, że "jeśli FCC ma tu do odegrania jakąkolwiek rolę, to będzie ona minimalna". "Myślę, że to dobra transakcja i powinna zostać zatwierdzona dość szybko" – przekazał.

Problemem mogą być za to władze poszczególnych stanów w USA – w części rządzą Demokraci. "Kalifornijski Departament Sprawiedliwości prowadzi dochodzenie i zamierzamy przeprowadzić je z pełnym rygorem" – zapowiedział w serwisie X prokurator generalny Kalifornii Rob Bonta.

Władze stanowe zablokują transakcję?

Z punktu widzenia władz stanowych istotne są gwarancje Paramount Skydance co do utrzymania zatrudnienia. Szczególnie ważne jest to w obszarach, gdzie Paramount i WBD mają najwięcej pracowników, a przykładowo w Kalifornii swoje siedziby i centra produkcyjne mają wytwórnie Paramount i Warner Bros – zauważa serwis Wirtualne Media.

"Szef Paramount Skydance David Ellison w należącej do koncernu stacji CBS usłyszał pytanie z sugestią, że stanowi prokuratorzy generalni mogą opóźnić o kilka miesięcy finalizację przejęcia, jeśli przykładowo zaskarżą ją do sądu, a ten zgodzi się na wstrzymanie fuzji na czas procesu. W odpowiedzi Ellison poinformował, że przedstawiciele Paramount Skydance spotkali się już z prokuratorami generalnymi ze wszystkich stanów – zarówno tych rządzonych przez Republikanów, jak i Demokratów" – czytamy

– Będziemy kontynuować współpracę z organami regulacyjnymi w trakcie całego procesu. Zasadniczo chodzi o to, czy mogą oni spowolnić nasze działania – zapowiedział Ellison.

Czytaj też:

Nerwowo w TVN? "Najbardziej trzęsą się dziennikarze polityczni"