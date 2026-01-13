Balczun: Musimy złożyć się na ratowanie JSW

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Grupa JSW jest także jednym z największych pracodawców w Polsce (zatrudnia ponad 30 tys. osób). Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

W ostatnich tygodniach informowano o poważnych problemach spółki. JSW ma problemy z płynnością. Z tego powodu konieczne było rozpoczęcie negocjacji ze związkami zawodowymi. Rozmowy obejmują postulat m.in. zawieszenia niektórych świadczeń płacowych.

Balczun: JSW powinna przetrwać

Minister aktywów państwowych podkreśla, że ze względu na swoje strategiczne znaczenie Jastrzębska Spółka Węglowa powinna przetrwać. Wojciech Balczun zadeklarował, że zrobi wszystko, co możliwe, aby tak się stało.

– My swego czasu, jak spotkałem się ze związkami zawodowymi, powiedzieliśmy wprost: "Zrobimy wszystko, żeby to, co zależy od Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Energii, bo pracujemy tutaj bardzo blisko, żebyśmy te rzeczy wspólnie zrealizowali”. Natomiast wszyscy musimy się na ten proces ratowania JSW w pewnym sensie złożyć – powiedział.

Minister przypomniał, że w ostatnim czasie przyjęto ustawę okołogórniczej, która obejmuje JSW. Nowe przepisy dają możliwość odchodzenia pracowników w trybie standardowym dla restrukturyzacji górnictwa na urlopy górnicze i oraz na redukcję zatrudnienia.

Balczun mówił także o toczących się negocjacjach ze związkowcami. Jak wskazał, jest dobrej myśli, co do ich finału.

– Negocjacje się toczą w dobrej wierze. Jesteśmy w kontakcie z zarządem, który szuka rozwiązań finansowych również dla spółki, dlatego że spółka w tej chwili zużyła całkowicie fundusz stabilizacyjny, na którym miała odłożone pieniądze na ciężkie czasy (...) Bankructwo to jest ostateczny scenariusz. Przecież możemy sobie wyobrazić scenariusze pośrednie. Na przykład scenariuszem pośrednim jest proces sanacji formalny, w którym na przykład jest moja była spółka, którą zarządzałem kiedyś, czyli PKP Cargo – powiedział.

