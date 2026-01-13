"To nie zwycięstwo, a hańba". Gawkowski odpowiada na wpis Muska

Prezydent Karol Nawrocki zawetował w piątek trzy kolejne ustawy. Jedną z nich była nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, związana z wdrożeniem przepisów DSA (Digital Services Act). Prezydent stwierdził, że projekt zawierał – jak to określił – "rozwiązania absurdalne", które miały oddać kontrolę nad treściami publikowanymi w internecie "urzędnikom podległym rządowi". W swoim oświadczeniu porównał zaproponowane mechanizmy do cenzury znanej z powieści „Rok 1984” autorstwa George’a Orwella.

Decyzję polskiego prezydenta z uznaniem przyjął miliarder i właściciel serwisu X Elon Musk. Przedsiębiorca skomentował informację o wecie słowem "Bravo".

Gawkowski odpisuje Muskowi

Jak się okazuje, wpis Muska spotkał się z reakcją ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Polityk Lewicy, zwracając się do miliardera, napisał, że to weto to "nie zwycięstwo, a hańba".

"Powinniśmy chronić naszych obywateli przed cyfrowymi ściekami, a nie bronić interesów tych, którzy pompują je na skalę przemysłową. Gratulacje dla wszystkich, którzy cenią toksyczną »wolność« platform bardziej niż bezpieczeństwo własnego społeczeństwa" – dodał szef resortu cyfryzacji.

Nawrocki tłumaczy weto

– Jako prezydent nie mogę podpisać ustawy, która w praktyce oznacza administracyjną cenzurę – podkreślił Nawrocki. Jak dodał, w projekcie jest możliwość finansowania tzw. "zaufanych sygnalistów", którzy za publiczne pieniądze mieliby wskazywać "nieprawomyślne" treści oraz obywateli je publikujących. Zdaniem prezydenta, ochrona dzieci w internecie miała stać się "cynicznym parawanem", za którym rząd ukrył kontrolę swobody wypowiedzi. – Ograniczanie wolności słowa jest niekonstytucyjne. Wykorzystanie do tego interesu najmłodszych – jest niemoralne – dodał. Prezydent zaprosił Ministerstwo Cyfryzacji oraz organizacje pozarządowe do wspólnej pracy nad poprawą zawetowanego projektu.

