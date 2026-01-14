Sensacyjne doniesienia. "Tajemnica 22 grudnia. Węgrzy zmienili dla Ziobry prawo"

Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, poseł PiS, Zbigniew Ziobro uzyskał na Węgrzech ochronę międzynarodową. Władze w Budapeszcie uznały, że grożą mu prześladowania polityczne. Zbigniew Ziobro wystąpił o ochronę międzynarodową także dla swojej żony Patrycji Koteckiej. Podkreślił, że nie zrezygnuje z mandatu poselskiego oraz, że z Budapesztu będzie prowadził aktywną działalność m.in. medialną, by doprowadzić do upadku rządu Donalda Tuska.

W rozmowie z TVN24 były minister sprawiedliwości i prokurator generalny poinformował, że na dokumencie o przyznaniu mu azylu na Węgrzech, widnieje data 22 grudnia.

Nagła zmiana przepisów

"Fakt" powołując się na węgierski portal hvg.hu informuje, że 22 grudnia w Dzienniku Ustaw Budapesztu pojawiła się zmiana ustawy o współpracy karnej z państwami UE. "Nowe przepisy przewidują, że od 1 stycznia 2026 r. węgierski sąd ma obowiązek odmówić wykonania europejskiego nakazu aresztowania wobec osoby, która uzyskała status uchodźcy na Węgrzech lub w innym kraju UE – jeżeli nakaz wydało państwo, z którego ta osoba uciekła. W praktyce oznacza to jedno: nawet jeśli warszawski sąd wystawi europejski nakaz wobec Zbigniewa Ziobry lub Marcina Romanowskiego, Węgry nie będą mogły ich wydać. Co więcej, przepis obejmuje także sytuację, w której status uchodźcy formalnie wygaśnie, ale jego przesłanki nadal będą istnieć – na przykład po uzyskaniu węgierskiego obywatelstwa. Regulacja została przyjęta bez publicznej debaty i bez politycznego sporu, choć jej konsekwencje są daleko idące dla relacji Budapeszt-Warszawa i całego systemu ENA w UE" – czytamy.

O uzyskaniu ochrony Zbigniew Ziobro poinformował 12 stycznia. Jak powiedział, status uchodźcy przyznano mu "tuż przed Bożym Narodzeniem", a to pokrywa się z datą publikacji nowelizacji.

Czytaj też:

"Charakterystyczne dla reżimów białoruskich czy północnokoreańskich". Mocne słowa Czarnka