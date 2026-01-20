Kłeczek w saunie z Sasinem. TV Republika: W 100 proc. prawdziwe

Chodzi o program Miłosza Kłeczki "W ruchu", gdzie reporter rozmawia z politykami PiS podczas uprawiania aktywności sportowej. Kłeczek m.in. biega albo gra w piłkę nożną, a w między czasie zadaje pytania dotyczące polityki.

W ostatnią niedzielę Republika wyemitowała kolejny odcinek, jednak tym razem program miał wyjątkowo niestandardową formułę. Rozmówcą Kłeczki był Jacek Sasin, były wicepremier oraz minister aktywów państwowych. Poseł i reporter wspólnie morsowali w zimnej wodzie w jeziorze w Choczewie, następnie cieszyli się urokami sauny. W między czasie panowie dyskutowali o cenach energii i systemie ETS.

– Nie rozwijamy energii atomowej i wszystko stawiamy na odnawialne źródła energii. Trzeba morsować! – stwierdził Kłeczek. W programie pokazano m.in. jak były wicepremier za pomocą piły łańcuchowej wycina lód na jeziorze, by zrobić przerębel, w którym wraz z prezenterem następnie morsował.

– Czy ktoś tu może dorzucić lodu? Ja myślałem, że to wyzwanie dla twardzieli, poproszę więcej lodu – mówił Kłeczek po zanurzeniu się do zimnej wody.

Portal Wirtualne Media zgłosił się do samej TV Republika z pytaniem na temat programu. Jarosław Olechowski, szef wydawców stacji, zapewnia, że nie ma mowy o żadnych żartach. – Wszystko jest w 100 proc. prawdziwe. Redaktor Miłosz Kłeczek tydzień przygotowywał się do tego odcinka – zapewnił.

Polacy ocenili dziennikarzy. Jak wypadł Kłeczek?

Który z prezenterów telewizyjnych cieszy się największą sympatią widzów? Odpowiedź na to pytanie przynosi najnowszy sondaż.

O sympatię do prezenterów telewizyjnych zapytano Polaków w badaniu przeprowadzonym przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna na zlecenie Wirtualnej Polski.

Okazuje się, że aż 37 proc. pytanych nie darzy sympatią żadnej z gwiazd TV. "To wynik, który pokazuje coraz większy dystans społeczeństwa do tzw. 'gadających głów'" – odnotowuje WP.

Wśród respondentów, którzy zdecydowali się wskazać swojego ulubieńca prym wiedzie Bogdan Rymanowski. Dziennikarz Polsatu uzyskał 12 proc. wskazań. Jak zauważa serwis, to już kolejny sondaż, w którym plasuje się on na pierwszej pozycji.

Tuż za Rymanowskim znalazł się Piotr Kraśko z TVN24. Wskazało na niego 10 proc. pytanych. Trzecie miejsce na podium należy do jego redakcyjnej koleżanki Anity Werner, która cieszy się sympatią 7 proc. ankietowanych. Kolejnym dziennikarzom poszło jednak o wiele gorzej. Miłosz Kłeczek uzyskał 2 proc. wskazań.

