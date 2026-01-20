Polacy ocenili dziennikarzy. To jego lubią najbardziej

O sympatię do prezenterów telewizyjnych zapytano Polaków w badaniu przeprowadzonym przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna na zlecenie Wirtualnej Polski.

Sondaż: Polacy ocenili gwiazdy telewizji. Oto ulubieniec

Respondentom zadano pytanie: "Którą z poniższych osób prowadzących programy informacyjne i polityczne lubisz najbardziej?". Okazuje się, że aż 37 proc. pytanych nie darzy sympatią żadnej z gwiazd TV. "To wynik, który pokazuje coraz większy dystans społeczeństwa do tzw. 'gadających głów'" – odnotowuje WP.

Wśród respondentów, którzy zdecydowali się wskazać swojego ulubieńca prym wiedzie Bogdan Rymanowski. Dziennikarz Polsatu uzyskał 12 proc. wskazań. Jak zauważa serwis, to już kolejny sondaż, w którym plasuje się on na pierwszej pozycji.

Tuż za Rymanowskim znalazł się Piotr Kraśko z TVN24. Wskazało na niego 10 proc. pytanych. Trzecie miejsce na podium należy do jego redakcyjnej koleżanki Anity Werner, która cieszy się sympatią 7 proc. ankietowanych.

Polacy nie lubią dziennikarzy?

Na kolejnych miejscach znalazły się Monika Olejnik – 5 proc. wskazań i Dorota Gawryluk – 4 proc.

Wyniki na poziomie 3 proc. odnotowali z kolei: Konrad Piasecki z TVN24, Michał Rachoń z TV Republika oraz Grzegorz Kajdanowicz z TVN24.

W zestawieniu znaleźli się jeszcze Adrian Klarenbach (Republika), Joanna Dunikowska-Paź (TVP Info), Danuta Holecka (Republika), Justyna Dobrosz-Oracz (TVP Info), Rafał Ziemkiewicz ("Do Rzeczy", Republika) i Miłosz Kłeczek (Republika). Cała szóstka uzyskała po 2 proc. wskazań.

1-procentowy wynik uzyskali zaś Marek Czyż (TVP), Grzegorz Jankowski (Polsat News), Katarzyna Gójska (Republika) i Dorota Wysocka-Schnepf (TVP Info).

Badanie przeprowadzone przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna dla Wirtualnej Polski w dniach 28-30.12.2025 r. metodą CAWI na próbie n=1090.

Czytaj też:

Zdjęcia Stanowskiego w klubie go-go obiegły sieć. Jest komentarz dziennikarzaCzytaj też:

Awantura w programie Rymanowskiego. "Chcecie porozmawiać o plutonowym Krasulskim?!"Czytaj też:

Dziennikarz potwierdza i żegna się z hitem Polsatu. Zaskakująca zapowiedź