Prokuratorzy musieli śledzić konwencję PiS. "Gang Olsena"

Prokuratura jest bowiem zainteresowana tym, jakie plany mają politycy PiS na reformę wymiaru sprawiedliwości, jeżeli wrócą do władzy. Portal niezalezna.pl dotarł do notatki Piotra Woźniaka, kierownika zespołu śledczego numer 2 Prokuratury Krajowej.

Szczególne zainteresowanie wywołały wypowiedzi Zbigniewa Ziobry podczas Konwencji Programowej "Myśląc Polska", która miała miejsce w zeszłym roku w październiku.

Z notatki wynika, że badane były "wypowiedzi dotyczące planowanych działań związanych z reformą wymiaru sprawiedliwości w przypadku odzyskania władzy przez dzisiejszą opozycję".

W notatce czytamy, że plany działań reformujących wymiar sprawiedliwości "mogą być powiązane z prowadzonym przez Zespół śledczy nr 2 Prokuratury Krajowej postępowaniem przeciwko Marcinowi Romanowskiemu i innym podejrzanym o czyn z art. 231 par 1 i 2 k,k". Jak czytamy na portalu, oględzinom poddano stronę internetową i oficjalny profil PiS na platformie You Tube.

Gliński: Gang Olsena

Sprawę komentuje poseł PiS Piotr Gliński. "Ten gang Olsena polecił prokuratorom śledzić naszą Konwencję Programową »Myśląc Polska«! Panie Żurek, po co tyle fatygi, ponieważ współorganizowałem tę "»myślozbrodnię«", zapraszam do biura poselskiego – wytłumaczę Panu za co będziecie odpowiadać. No, trochę się tego zebrało..." – napisał polityk w mediach społecznościowych.

"Ustawa praworządnościowa". Żurek zabrał głos

Rząd przyjął 23 grudnia br. projekt tzw. ustawy praworządnościowej, zakładający między innymi powtórzenie konkursów na stanowiska sędziowskie obsadzone w procedurze z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa w składzie po 2017 roku. Zdaniem koalicji rządzącej, KRS została "wadliwie ukształtowana". Ustawa ma ponadto regulować status sędziów uznawanych przez obecną władzę za "nieprawidłowo powołanych". Wśród głównych celów projektu wskazane jest ponowne przeprowadzenie konkursów "przed legalną KRS" na stanowiska sędziowskie, które wcześniej były obsadzone w procedurze po 2018 r.

Jednocześnie rząd przyjął również projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, przewidujący zmiany w kształcie samej KRS, w tym wybór sędziowskich członków Rady przez wszystkich sędziów.

Na konferencji prasowej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że "ustawa praworządnościowa" ma trzy kategorie sędziów w sądach powszechnych. – Pierwsza kategoria to ci młodzi sędziowie, oni ex lege pozostają zatwierdzeni w pewien sposób. Druga kategoria to te osoby, które co najmniej raz były legalnie powołanymi sędziami, ale awansowały na wyższe stanowiska. Trzecia kategoria to osoby, które nigdy nie były powołane w legalnej procedurze, przed legalną Krajową Radą Sądownictwa i przed prezydentem – obwieścił.

