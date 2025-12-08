"Wiadomość" od kanclerza Niemiec. Morawiecki parodiuje film Tuska

W poniedziałek w Londynie odbyło się spotkanie premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera, prezydenta Francji Emmanuela Macrona, kanclerza Niemiec Friedricha Merza oraz prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Pałac Elizejski oświadczył, że szczyt europejskich liderów z udziałem ukraińskiego przywódcy "pozwolił na kontynuację wspólnej pracy nad planem pokojowym Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy". Strona francuska przypomniała, że celem tej współpracy jest uzupełnienie amerykańskiego projektu o wkład państw europejskich, "w ścisłej koordynacji" z Kijowem.

Ważny szczyt bez Polski

Politycy Prawa i Sprawiedliwości krytykują premiera Donalda Tuska, którego nie zaproszono do Londynu na szczyt "koalicji chętnych", mimo że państwo polskie łoży gigantyczne środki finansowe na wsparcie walczącej z Rosją Ukrainy.

"Kolejny europejski szczyt w sprawie wojny na Ukrainie bez przedstawicieli polskiego rządu. Nasza pozycja na arenie międzynarodowej jest katastrofalna. Donald Tusk jest notorycznie marginalizowany i upokarzany, a przecież mówił, że nikt go w UE nie ogra. W kraju mamy polityczne igrzyska organizowane dla najtwardszego elektoratu, a najważniejsze sprawy, w tym sprawy dotyczące naszego bezpieczeństwa są lekceważone" – napisał na platformie X przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak.

Morawiecki parodiuje film Tuska

Były premier Mateusz Morawiecki opublikował w poniedziałek na X film parodiujący nagranie udostępnione w niedzielę przez Donalda Tuska. Jak zauważył serwis 300polityka.pl, w oryginalnym filmie szef rządu podzielił się wiadomością otrzymaną na Instagramie od pana Bartosza. Mężczyzna napisał, że po 12 latach pracy w sektorze energetycznym w Szkocji, wrócił do Gdańska. "Oby jak najwięcej takich wiadomości!" – skomentował Tusk.

W przeróbce, która pojawiła się na profilu Morawieckiego, wiadomość do Tuska pochodzi z adresu [email protected] i brzmi: "Cześć Donald! Nie przyjeżdżaj do Londynu. Damy Ci znać. PS. W sprawie paktu zadzwoni Ursula...". "Oby jak najmniej takich wiadomości!" – skwitował poseł i wiceprezes PiS.

