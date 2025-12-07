Wiceprezes PiS uderza w Tuska. "Notorycznie marginalizowany i upokarzany"

Politycy Prawa i Sprawiedliwości krytykują Donalda Tuska, którego nie zaproszono do Londynu na szczyt polityków "chętnych" na temat wojny na Ukrainie, mimo że państwo polskie łoży gigantyczne środki finansowe na wsparci strony ukraińskiej. W niedzielę wpis na X zamieścił Mariusz Błaszczak, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS.

Wiceprezes PiS: Tusk marginalizowany

"Kolejny europejski szczyt w sprawie wojny na Ukrainie bez przedstawicieli polskiego rządu. Nasza pozycja na arenie międzynarodowej jest katastrofalna. Donald Tusk jest notorycznie marginalizowany i upokarzany, a przecież mówił, że nikt go w UE nie ogra. W kraju mamy polityczne igrzyska organizowane dla najtwardszego elektoratu, a najważniejsze sprawy, w tym sprawy dotyczące naszego bezpieczeństwa są lekceważone" – czytamy w jego poście.

W poniedziałek szczyt w Londynie

W sobotę prezydent Francji Macron opublikował wpis, w którym poinformował, że w poniedziałek uda się z wizytą do Londynu, gdzie spotka się z prezydentem Ukrainy, premierem Wielkiej Brytanii i kanclerzem Niemiec, "aby wspólnie ocenić sytuację i trwające negocjacje w ramach mediacji amerykańskiej".

Na początku swojego wpisu ocenił, że władze Federacji Rosyjskiej stosują strategię eskalacyjną i nie dążą do zawarcia pokoju. "Potępiam najostrzej jak to możliwe masowe ataki, które miały miejsce wczoraj wieczorem na Ukrainie, w szczególności ataki na jej infrastrukturę energetyczną i kolejową" – napisał.

To, co francuska głowa państwa postuluje, to dalsze "wywieranie presji na Rosję, aby zmusić ją do zawarcia pokoju". "Ukraina może liczyć na nasze niezachwiane wsparcie. Właśnie na tym polegają wysiłki, które podjęliśmy w ramach Koalicji Chętnych. Będziemy kontynuować te wysiłki wraz z Amerykanami, aby zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa, bez których nie ma silnego i trwałego pokoju. Ponieważ na Ukrainie stawką jest również bezpieczeństwo całej Europy" – czytamy we wpisie prezydenta Francji na X.

