Zmasowany atak Rosjan. Alarm powietrzny na Ukrainie

Jak poinformował portal Ukraińska Prawda, Rosjanie wystrzelili zarówno drony uderzeniowe, jak i pociski manewrujące

Ukraińskie lotnictwo przekazało, że rosyjskie pociski manewrujące zmierzały przez obwód sumski na północy Ukrainy w kierunku obwodu czernihowskiego oraz połtawskiego, by następnie wziąć kurs na obwód winnicki w środkowej części kraju. Kijów poinformował też o grupie pocisków manewrujących Kalibr w obwodach mikołajowskim i odeskim na południu.

"Wróg masowo atakuje obwód kijowski"

Rakiety uderzyły w stolicę Ukrainy i obwód kijowski. "Wróg masowo atakuje obwód kijowski dronami i rakietami. W wyniku ataku ranne zostały trzy osoby" – czytamy na Telegramie wojskowej administracji obwodu kijowskiego.

Poinformowano o trzech rannych osobach. Do szpitali przewieziono dwie kobiety i mężczyznę z obrażeniami po uderzeniu odłamkami pocisków.

"Atak wroga trwa. Zwracam się do wszystkich mieszkańców regionu z prośbą o pozostanie w bezpiecznych miejscach. Dbajcie o siebie i swoich bliskich" – poinformował szef administracji wojskowej obwodu kijowskiego Mykoła Kałaszni za pośrednictwem portalu Telegram.

Z kolei ukraińskie linie kolejowe przekazały, że zmianie ulega trasa pociągów pasażerskich przejeżdżających przez Fastów w obwodzie kijowskim. To efekt zmasowanego ostrzału infrastruktury kolejowej.

Reakcja Polski na atak Rosji. Poderwano myśliwce

W odpowiedzi Polska poderwała myśliwce. "Rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" – przekazało po godz. 4 nad ranem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" – czytamy w komunikacie.

Jak zaznaczyło dowództwo, działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę. Szczególnie chodzi o rejony przyległe do do zagrożonych obszarów.

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" – podkreślono.

