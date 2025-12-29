Nowa zapowiedź Putina. Rosja chce zająć kolejne terytorium Ukrainy

Słowa przywódcy Rosji padły w poniedziałek, czyli dzień po rozmowie z prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat perspektyw porozumienia pokojowego z Ukrainy. Władimir Putin przemawiał na spotkaniu na Kremlu z najwyższymi dowódcami wojskowymi i ministrem obrony Andriejem Biełousowem.

Rosja chce zająć Zaporoże

Generał pułkownik Michaił Tepliński, dowódca rosyjskiego zgrupowania wojskowego nad Dnieprem, powiedział Putinowi, że siły rosyjskie zbliżają się do miasta Zaporoże, które przed wojną liczyło ponad 700 tys. mieszkańców.

Cały region Zaporoża, nad którym Moskwa sprawuje kontrolę w około 75 proc. jest jedną z czterech ukraińskich prowincji, które Putin ogłosił częścią Rosji w 2022 roku. Posunięcie to zostało potępione przez Kijów i wiele krajów zachodnich jako nielegalna grabież ziemi.

„Jednostki frontowe (rosyjskie) znajdują się około 15 kilometrów od południowych obrzeży miasta Zaporoże” – powiedział Tepliński Putinowi.

„Rozumiemy i jesteśmy świadomi, że wróg znajdujący się naprzeciw was od lat przygotowuje swoją obronę i wiemy, jak trudna jest tam sytuacja. Niemniej jednak udaje wam się realizować zadania stojące przed ugrupowaniem” – odpowiedział przywódca Rosji.

Putin dodał, że „w najbliższej przyszłości trzeba będzie kontynuować ofensywę, wspólnie z grupą Wschód, w celu wyzwolenia Zaporoża”.

Postęp Rosji na froncie

Z kolei generał Walerij Gierasimow, szef rosyjskiego Sztabu Generalnego, powiedział wcześniej Putinowi, że siły Rosji posuwają się wzdłuż niemal całej linii frontu, podczas gdy siły Ukrainy skupiają się na obronie i próbach kontrataku.

Gierasimow poinformował, że w 2025 roku wojska rosyjskie zajęły terytorium Ukrainy o powierzchni 6640 kilometrów kwadratowych, w tym 334 wsie, a postępy osiągnięte w grudniu były najszybsze w tym roku.

