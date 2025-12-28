Podczas spotkania z generałami Władimir Putin otrzymał raport dotyczący sytuacji na froncie, w którym przekazano, że rosyjskie wojska zajęły Myrnohrad oraz Hulajpole. Postępy widać jednak również w obwodach sumskim, charkowskim, donieckim i zaporoskim.

– Dziś, sądząc po waszych raportach i tempie, jakie obserwujemy na linii kontaktu, nasze zainteresowanie wycofaniem ukraińskich formacji wojskowych z terytoriów, które obecnie okupują, praktycznie zniżyło się do zera – stwierdził prezydent.

Następnie ocenił, że jeżeli Ukraina nie będzie chciała "rozwiązać sprawy pokojowo", to Rosja będzie dalej wykonywać swój plan wojskowy.

Kijów zaprzecza doniesieniom

Co zastanawiające, ukraińska strona zaprzecza informacjom zawartym w raporcie.

"Najwyższe kierownictwo polityczne państwa agresora ponownie sięga fałszywe oświadczenia o znaczących »sukcesach« armii rosyjskiej na polu bitwy" – podkreślono.

Kijów zapewnia, że nadal kontroluje Myrnohrad i Hulajpole. "Ukraińscy żołnierze kontynuują aktywne działania mające na celu zniszczenie grup piechoty najeźdźców w mieście. (…) Jednostki wroga nadal nie realizują planów zdobycia aglomeracji pokrowsko-myrnohradzkiej, dlatego wykorzystują dezinformację jako swoją broń" – wskazano.

Ukraińskie wojsko ocenia, że w ten sposób Moskwa chce wywrzeć wpływ na partnerów Kijowa i zmiękczyć ich przed negocjacjami.

Rozmowy Zełenski-Trump

W niedzielę w USA zaplanowano rozmowę Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Jak zapowiedziano, głównym tematem rozmów obu przywódców będzie 20-punktowa propozycja porozumienia pokojowego.

Z przedstawionych informacji wynika, że plan ten obejmuje m.in. uznanie suwerenności Ukrainy oraz wstrzymanie działań zbrojnych z Rosją na aktualnej linii frontu. Sam Wołodymyr Zełenski odniósł się do sprawy w piątek na Telegramie, pisząc: "Wiele może wyjaśnić się jeszcze przed Nowym Rokiem".

