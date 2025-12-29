W nocy z 28 na 29 grudnia 2025 roku władze w Kijowie przeprowadziły atak terrorystyczny z użyciem 91 bezzałogowych statków powietrznych dalekiego zasięgu na rezydencję prezydenta Rosji w obwodzie nowogrodzkim – powiedział Ławrow w poniedziałek.

Według niego, wszystkie drony zostały zniszczone przez systemy obrony powietrznej armii rosyjskiej. Jak dodał, nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych lub szkodach spowodowanych przez szczątki zestrzelonych maszyn.

Rosja oskarża Ukrainę o atak na rezydencję Putina. Ławrow zapowiada odwet

Szef MSZ Rosji zapowiedział, że w związku z atakiem Moskwa "ponownie rozważy" swoje stanowisko negocjacyjne w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie warunków zakończenia wojny na Ukrainie.

– Takie lekkomyślne działania nie pozostaną bez odpowiedzi. Cele ataków odwetowych Sił Zbrojnych Rosji i termin ich przeprowadzenia zostały określone. Jednocześnie nie zamierzamy wycofywać się z procesu negocjacyjnego ze Stanami Zjednoczonymi. Jednak biorąc pod uwagę całkowitą degenerację zbrodniczego reżimu w Kijowie, który przeszedł na politykę terroryzmu państwowego, stanowiska negocjacyjne Rosji zostaną ponownie rozważone – oświadczył Ławrow, cytowany przez agencję Interfax.

Oskarżenia o atak na rezydencję Putina odrzucił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. – To kolejne kłamstwo ze strony Rosji – powiedział.

Spotkanie Trump-Zełenski w USA bez przełomu

Wypowiedź szefa rosyjskiej dyplomacji pojawiła się kilkanaście godzin po zakończeniu spotkania przywódcy USA Donalda Trumpa z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim w Mar-a-Lago na Florydzie i po rozmowie telefonicznej Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

Spotkanie prezydentów USA i Ukrainy nie przyniosło przełomu w trwającej już prawie cztery lata wojnie, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 r. od rosyjskiego ataku na ukraińskie terytorium. Wcześniej, w 2014 r., Rosja zaanektowała Krym, a wspierani przez nią separatyści rozpoczęli działania zbrojne w Donbasie, którego Ukraina nie chce oddać bez walki.

