Ławrow: Ukraina zaatakowała rezydencję prezydenta Rosji

W nocy z 28 na 29 grudnia 2025 roku władze w Kijowie przeprowadziły atak terrorystyczny z użyciem 91 bezzałogowych statków powietrznych dalekiego zasięgu na rezydencję prezydenta Rosji w obwodzie nowogrodzkim – powiedział Ławrow w poniedziałek.
Według niego, wszystkie drony zostały zniszczone przez systemy obrony powietrznej armii rosyjskiej. Jak dodał, nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych lub szkodach spowodowanych przez szczątki zestrzelonych maszyn.
Rosja oskarża Ukrainę o atak na rezydencję Putina. Ławrow zapowiada odwet
Szef MSZ Rosji zapowiedział, że w związku z atakiem Moskwa "ponownie rozważy" swoje stanowisko negocjacyjne w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie warunków zakończenia wojny na Ukrainie.
– Takie lekkomyślne działania nie pozostaną bez odpowiedzi. Cele ataków odwetowych Sił Zbrojnych Rosji i termin ich przeprowadzenia zostały określone. Jednocześnie nie zamierzamy wycofywać się z procesu negocjacyjnego ze Stanami Zjednoczonymi. Jednak biorąc pod uwagę całkowitą degenerację zbrodniczego reżimu w Kijowie, który przeszedł na politykę terroryzmu państwowego, stanowiska negocjacyjne Rosji zostaną ponownie rozważone – oświadczył Ławrow, cytowany przez agencję Interfax.
Oskarżenia o atak na rezydencję Putina odrzucił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. – To kolejne kłamstwo ze strony Rosji – powiedział.
Spotkanie Trump-Zełenski w USA bez przełomu
Wypowiedź szefa rosyjskiej dyplomacji pojawiła się kilkanaście godzin po zakończeniu spotkania przywódcy USA Donalda Trumpa z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim w Mar-a-Lago na Florydzie i po rozmowie telefonicznej Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.
Spotkanie prezydentów USA i Ukrainy nie przyniosło przełomu w trwającej już prawie cztery lata wojnie, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 r. od rosyjskiego ataku na ukraińskie terytorium. Wcześniej, w 2014 r., Rosja zaanektowała Krym, a wspierani przez nią separatyści rozpoczęli działania zbrojne w Donbasie, którego Ukraina nie chce oddać bez walki.
Czytaj też:
Gwarancje bezpieczeństwa na 15 lat? Zełenski zdradził szczegóły
Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.
Zapraszamy do wypróbowania w promocji.