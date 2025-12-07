"Mąż Anne Applebaum nie wytrzymuje ciśnienia ostatnich tąpnięć"

Komisja Europejska nałożyła karę 120 milionów euro na platformę X, której właścicielem jest amerykański przedsiębiorca Elon Musk. Wskazano na kilka powodów nałożenia sankcji. Zdaniem Muska i władz w Waszyngtonie mamy jednak do czynienia z próbą cenzury, ponieważ Musk po zakupieniu Twittera (teraz X) zdjął z platformy cenzurę. O powstrzymanie narastającej w Europie cenzury środowisko Trumpa wielokrotnie apelowało zresztą do rządzących Unią.

Musk uderza w UE, Sikorski wściekły

W reakcji na tę decyzję Musk opublikował na X serię krytycznych wobec Unii Europejskiej wpisów, w których stwierdził m.in., że "Unia Europejska powinna zostać zniesiona, a suwerenność przywrócona poszczególnym krajom, aby rządy mogły lepiej reprezentować swoich obywateli". Napisał też, że komisarze UE "obudzili się jako komisarze Stasi". W kolejnym wpisie pytał, "ile czasu minie, zanim UE przestanie istnieć?", co szczególnie oburzyło Radosława Sikorskiego.

Wielomski: Ciekawa koincydencja czasowa

Do twitterowego wzmożenia Muska i Sikorskiego odniósł się politolog i publicysta polityczny prof. Adam Wielomski, który zna polityczną myśl Dugina.

"Donald Trump publikuje nową strategię bezpieczeństwa USA, w której czytamy o upadku wspólnego frontu wartości transatlantyckich, gdyż Amerykanie nie mogą uznać Europy za liberalną skoro wprowadza cenzurę i godzi w wolność słowa. Równocześnie UE nakłada ponad 100 milionów grzywny na Elona Muska za brak cenzury na X. W tymże czasie mąż Anne Applebaum dostrzega wspólnoty front Musk-Dugin przeciwko Europie. Ciekawa koincydencja czasowa" – zwrócił uwagę we wpisie na Facebooku.

"Mąż Anne Applebaum na wojnie z Elonem Muskiem i Aleksandrem Duginem. Widać, że nie wytrzymuje ciśnienia ostatnich tąpnięć geopolitycznych. Wydarzenia i ich tempo wyraźnie go przerosły" – napisał politolog we wcześniejszym wpisie.

Dugin się udziela

Wcześniej polski minister spraw zagranicznych zwrócił uwagę, że Dugin włączył się do dyskusji po ukaraniu Muska przez Komisję Europejską.

"Co za przypadek" – napisał Sikorski w niedzielę w serwisie X. Szef MSZ dołączył screeny wpisów Muska i Dugina, w którym ten stwierdził, że "Unia Europejska i jej przywódcy po cichu zabijają Europę". "Bunt albo koniec. Insurekcja, teraz" – napisał rosyjski polityk.

Czytaj też:

Musk znów zaatakował UE. Sikorski nie wytrzymał, ruszył na XCzytaj też:

Musk zażartował z Tuska. Napisał o "biurokratycznym potworze"