Morawiecki kpi z Sasina. "Czego oczekują wyborcy prawicy"

– Mateusz Morawiecki nigdy więcej na premiera? – zapytał posła PiS Jacka Sasina Bogdan Rymanowski w audycji Radia Zet. – Nie można mówić "nigdy" w polityce, bo różnie może być, ale na pewno nie w tej perspektywie, o której teraz rozmawiamy – odparł były wicepremier.

– To jest nierealne, bo tak, a nie inaczej układa się dziś scena polityczna. Przesuwa się bardzo mocno na prawo, to widać. Wyczuł to nawet Donald Tusk, który przybrał szatki konserwatysty, chociaż żadnym konserwatystą nie jest – tłumaczył polityk Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem Sasina, Morawiecki "reprezentuje w PiS bardziej centrowy nurt". — Centrowy wizerunek to nie jest to, czego oczekują wyborcy prawicy – stwierdził.

Były wicepremier był również pytany, czy Konfederacja nie zgodziłaby się na Morawieckiego na stanowisku premiera w ewentualnym rządzie koalicyjnym. – Nie jestem z Konfederacji, więc nie mogę powiedzieć, ale słucham, o czym mówią politycy Konfederacji i nie pozostaję na to głuchy – odpowiedział Sasin. – W odpowiednim momencie zdecydujemy i zaprezentujemy takiego kandydata na premiera, który będzie pewnym symbolem tego, w którym kierunku PiS chce podążać. Uważam, że powinno podążać w stronę partii zdecydowanie konserwatywnej, prawicowej. To nasza tożsamość – dodał.

Czego oczekują wyborcy? Morawiecki kontra Sasin

Były premier Mateusz Morawiecki postanowił odpowiedzieć na słowa Jacka Sasina. Na platformie X opublikował zdjęcie byłego ministra aktywów państwowych i napisał: "Czego oczekują wyborcy prawicy".

twitter

W ostatnim czasie głośno o nasilającym się konflikcie wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o spór między Mateuszem Morawieckim a grupą polityków, chcących odsunąć go na dalszy tor. Według medialnych doniesień, do tej frakcji mają należeć Przemysław Czarnek, Patryk Jaki, Jacek Sasin i Tobiasz Bocheński.

Spór ma dotyczyć kierunku, w którym powinna podążać partia. Zwolennicy byłego premiera chcieliby prowadzić PiS w kierunku centrum, pozostali – widząc wzrost Konfederacji oraz Korony – woleliby iść bardziej na prawo.