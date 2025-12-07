"Dzień dobry, Donald Tusk z tej strony". Premier zamieścił nagranie rozmowy

W niedzielę (7 grudnia) Donald Tusk opublikował w serwisie X nagranie, w którym pokazał wiadomość, jaką otrzymał na Instagramie od pana Bartosza. Mężczyzna napisał, że po 12 latach pracy sektorze energetycznym w Szkocji, wrócił do Gdańska. Zostawił też swój numer telefonu.

"Niedawno słyszałem jedno z Pana wystąpień, w którym mówił Pan o specjalistach wracających do kraju, by budować polską energetykę przyszłości. Pomyślałem wtedy: to dokładnie o mnie:) Dlaczego? Po 12 latach pracy w Szkocji, gdzie wyjechałem zaraz po studiach i zdobywałem doświadczenie (...) wróciłem dosłownie 3 miesiące temu do Gdańska, ale już z żoną i dwiema córkami" – brzmi fragment wiadomości wysłanej do szefa rządu.

Co więcej, mężczyzna zaprosił premiera do siebie na kawę.

"Jestem bezczelny i dzwonię". Tusk opublikował nagranie

– No to chyba dzwonimy. (...) Dzień dobry, premier Donald Tusk z tej strony. Czy to pan Bartosz? – zapytał. – Ale niespodzianka, nie spodziewałem się – odparł mężczyzna. – Podał pan pan numer telefonu, to jestem bezczelny i dzwonię – dodał polityk.

– Ponieważ ja będę przez chwilę u siebie w domu, a sam pan napisał, że jesteśmy po sąsiedzku, to wpadam, o 9 rano będę – zapowiedział Tusk. – Ok, czekamy, żona już zaczyna sprzątać – powiedział pan Bartosz.

twitter

Największy magazyn energii w Europie powstanie w Polsce. Premier zapowiada tańszy prąd

We wrześniu br. premier Donald Tusk ogłosił, że w Polsce powstaje największy magazyn energii w Europie. – Właśnie dzięki takim inwestycjom będziemy mieli w przyszłości tańszy prąd – przekonywał.

Polska Grupa Energetyczna oficjalnie rozpoczęła prace przy budowie bateryjnego Magazynu Energii Elektrycznej Żarnowiec o mocy 262 MW i pojemności ok. 981 MWh. Oddanie inwestycji przewidziane jest na drugi kwartał 2027 r.

Baterie do magazynu zostaną wyprodukowane w Polsce, w fabryce LG Energy Solution w Biskupicach Podgórnych pod Wrocławiem. Projekt w Żarnowcu ma być pierwszym, dla którego baterie zostaną wyprodukowane przez LG właśnie w naszym kraju.

Czytaj też:

Rachunki za prąd wkrótce będą niższe. Ministerstwo wygasza opłatę