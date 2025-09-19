PGE rozpoczęła w Żarnowcu budowę magazynu energii

Oddanie inwestycji przewidziane jest na II kwartał 2027 roku. Projekt otrzymał pierwszą w Polsce promesę na magazynowanie energii elektrycznej, posiada umowę przyłączeniową do krajowego systemu elektroenergetycznego oraz 17-letni kontrakt w ramach rynku mocy, obowiązujący od 2029 roku – poinformowało w piątek Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

"Magazyn będzie stabilizował system energetyczny, wspierając integrację OZE i bilansowanie pracy morskich farm wiatrowych. PGE planuje dalszy rozwój magazynów energii, w tym inwestycje w Gryfinie oraz 26 rozproszonych instalacji w pięciu województwach" – czytamy w komunikacie.

"Nowa era energetyki"

"To pierwsza tego typu inwestycja w naszej grupie, stanowiąca odpowiedź na zmiany w krajowej energetyce oraz rosnący udział OZE w miksie energetycznym. Wprowadzamy tym samym Polskę w nową erę energetyki – nowoczesnej, bezpiecznej i elastycznej" – powiedział prezes PGE Dariusz Marzec, cytowany w materiale.

Magazyn w Żarnowcu będzie ładowany w okresach nadwyżki produkcji z OZE i oddawał energię do sieci w momentach zwiększonego zapotrzebowania – co jest szczególnie istotne w regionach takich jak Pomorze, gdzie często występuje jednocześnie silne nasłonecznienie i wiatr – wyjaśnił resort klimatu.

Grupa PGE wytwarza 41 proc. produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18 proc. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10 proc. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25 proc., a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33 proc. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

