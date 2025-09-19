Drony, CPK i energia jądrowa. Rząd ogłasił priorytety na najbliższe miesiące

Jak wynika z zaprezentowanych planów, największy nacisk położono na bezpieczeństwo. – Chodzi o to, aby Polska była krajem gotowym do zapewnienia bezpieczeństwa w wymiarze dosłownym. Do odpierania zagrożeń, przeciwdziałania zagrożeniom, a w razie konieczności – do aktywnej obrony – mówił Berek.

Polska ma stać się odporna na ataki dronów

Rząd zapowiada m.in. utworzenie Inspektoratu Wojsk Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia, rozwój laboratoriów dronowych oraz dalszą rozbudowę systemu Tarcza Wschód. Kluczowym elementem będzie także program budowy i modernizacji schronów. – Na te działania związane z ochroną ludności już w przyszłym roku przeznaczamy 17 mld zł – podkreślił minister.

Berek wskazał także na działania w zakresie bezpieczeństwa energetycznego: – Polski system elektroenergetyczny musi być odporny na zagrożenia blackoutowe. Tworzymy bazę, która zapewni stabilne dostawy energii nawet w sytuacjach kryzysowych – zaznaczył.

CPK i energetyka jądrowa także na wysokich miejscach

Drugim filarem rozwoju ma być innowacyjna i konkurencyjna gospodarka. Rząd zapowiada nowe inwestycje rozwojowe, uproszczenie systemu podatkowego i wsparcie ekspansji polskich firm. Równolegle rząd ma rozwijać energetykę jądrową. – Podpisana umowa pomostowa z inwestorem prowadzi nas do perspektywy uruchomienia pierwszej elektrowni atomowej w Polsce. Pracujemy też nad wdrożeniem mniejszych bloków SMR, które mają stać się częścią naszego systemu energetycznego – poinformował minister.

Odrębnym tematem pozostaje Centralny port Komunikacyjny. – CPK to strategiczna inwestycja, która ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Już w przyszłym roku przewidujemy 40 mld zł wydatków na przetargi związane z tym projektem – zapowiedział Berek. Z kolei minister infrastruktury Dariusz Kliczmak mówił o „renesansie polskiej kolei”. – Przewidujemy ponad 16 mld zł na modernizację i budowę od podstaw nowego taboru – od wagonów i lokomotyw po supernowoczesne składy piętrowe, które mogą zrewolucjonizować polską kolej tak, jak dekadę temu zrobiło to Pendolino – zapowiedział Berek.

Czwarty filar dotyczy sprawnego państwa i wysokiej jakości usług publicznych. W tym obszarze rząd planuje cyfryzację sądownictwa, poszerzenie kompetencji asesorów i umożliwienie dalszego orzekania sędziom, którzy osiągnęli wiek emerytalny.

