Wojna na Ukrainie. Rosjanie przeprowadzili atak kawaleryjski

Nagranie, na którym widać, jak dron likwiduje rosyjskich kawalerzystów na koniach, zostało opublikowane przez 92. Samodzielną Brygadę Sił Zbrojnych Ukrainy. Nie jest jasne, gdzie ani kiedy doszło do tych zdarzeń.

twitter

Atak kawaleryjski na ukraińskie pozycje

Według analityka wojskowego Jana Matwiejewa, atak rosyjskiej "małej grupy kawalerii" miał miejsce w pobliżu wsi Oleksijewka w obwodzie dniepropietrowskim, która według map DeepState, wciąż znajduje się pod kontrolą Sił Zbrojnych Ukrainy.

W połowie grudnia w sieci pojawiły się nagrania rosyjskich kawalerzystów w Pokrowsku lub, według innych źródeł, w Bachmucie.

Wcześniej rosyjskie wojsko używało koni, a także osłów do transportu ładunków, w tym amunicji. – Lepiej zabić osła niż dwie osoby w pojeździe przewożącym ładunek niezbędny do walki i przetrwania oddziałów i pododdziałów na linii frontu – mówił w Dumie Państwowej, niższej izbie rosyjskiego parlamentu, generał porucznik Wiktor Sobolew.

Rosja powoli, ale posuwa się naprzód. Raport OSW z frontu

Z najnowszego raportu Ośrodka Studiów Wschodnich wynika, że wojska rosyjskie przejęły całkowitą kontrolę nad Siewierskiem (obwód doniecki), zdobyły kolejne tereny na południe od Konstantynówki, a także osiągnęły przyczółki po zachodniej stronie Hulajpola (obwód zaporoski).

Z kolei wojskom ukraińskim udało się przeprowadzić kontrofensywę pod Kupiańskiem (obwód charkowski), odcinając pozostałe w centralnej jego części rosyjskie zgrupowanie liczące ok. 200 żołnierzy. Zniszczony miał zostać m.in. kanał podziemnego rurociągu, który najeźdźcy wykorzystywali do przemieszczania się na północne obrzeża miasta.

Władimir Putin zapowiedział na początku grudnia, że niezależnie od tego, co się wydarzy, Rosja prędzej czy później "wyzwoli" Donbas i "Noworosję", jak Kreml nazywa południowo-wschodnie obwody Ukrainy.

Czytaj też:

Vance ogłasza "przełom" w rozmowach USA i Rosji na temat Ukrainy