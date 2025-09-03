CPK nie powstanie w terminie? Miażdżący raport NIK

W ocenie NIK pełnomocnik rządu do spraw CPK nierzetelnie sprawował nadzór nad realizacją inwestycji, nieprawidłowo definiował jej skalę i zakres realizacji zakładając nieaktualne, nierealistyczne i niemożliwe do dotrzymania terminy.

Polskie Porty Lotnicze bezpodstawnie odstąpiły od modernizacji Lotniska Chopina i rozwijania portu lotniczego w Modlinie, ponosząc jednocześnie wielomilionowe nakłady na budowę Lotniska Warszawa-Radom, bez uzasadnienia ekonomicznego i w oparciu o nierealne założenia. Skutkowało to brakiem zwiększenia przepustowości tych portów, a w konsekwencji utraconymi przychodami.

Kontrola NIK wykazała, że PPL wydatkowały ponad 738 mln zł na Radom, który już w latach 2023-2024 przyniósł 67,5 mln zł strat.

Kosztowne błędy przy budowie CPK. Raport NIK

Z kolei spółka CPK nierzetelnie planowała i rozliczała wydatki na inwestycję, a dokumenty wdrożeniowe przygotowywała z wielomiesięcznym opóźnieniem. Według raportu do końca 2023 r. spółka CPK zrealizowała jedynie 4 z 6 zadań przewidzianych w programie, a wydatki na część lotniskową programu CPK wyniosły 1,3 mld zł z planowanych 7,7 mld zł.

"W ocenie NIK projekt przygotowania i realizacji budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego nadal jest obarczony licznymi ryzykami, bez gwarancji oddania lotniska do użytkowania w 2032 roku. Projekt jest bardzo wrażliwy na zmiany kluczowych parametrów, takich jak: liczba obsłużonych pasażerów, wielkość nakładów inwestycyjnych czy wysokość opłat lotniskowych" – czytamy w raporcie.

Wnioski pokontrolne NIK skierowała m.in. do pełnomocnika rządu ds. CPK, zarządu spółki CPK oraz zarządu PPL, wskazując na konieczność podjęcia pilnych działań naprawczych oraz wzmocnienia mechanizmów nadzoru i kontroli.

