Ekspert rynku lotniczego: W kwestii CPK rząd rżnie głupa

Ekonomista, ekspert rynku lotniczego i wiceprezes stowarzyszenia "Tak dla CPK" Rafał Milczarek mówił w rozmowie z Jaśminą Nowak w Radio Wnet o opóźnieniach w realizacji przedsięwzięcia.

Na początku gość audycji powiedział o inicjatywie prezydenta Nawrockiego celem przywrócenia pierwotnego planu budowy, a następnie przypomniał kilka argumentów przemawiających za powrotem do pierwotnej formuły.

Ekspert: CPK jest skandalicznie opóźniony

– W kwestii CPK rząd rżnie głupa. Tak jak powiedział kiedyś Janusz Korwin-Mikke w Sejmie i te słowa są absolutnie aktualne w kontekście CPK. Ten projekt jest już skandalicznie opóźniony. W dodatku zamiast realizować prace przygotowawcze do całego spektrum linii kolejowych, które muszą być zrealizowane do tego, żeby ten projekt mógł się udać, jego komponent kolejowy, to obecnie trwają prace tylko i wyłącznie nad linią Y. I to w taki sposób, żeby ten projekt trochę przewrócić do góry nogami – powiedział Milczarek.

Tu ekonomista powiedział, że kompletnie niezrozumiała jest np. decyzja budowy obwodnicy kolejowej omijającej to miasto, ale pociągi nie będą się tam zatrzymywały. – Zaoszczędzi to ok. 4 minuty jazdy z Poznania do Warszawy, ale żaden Kaliszanin nie wsiądzie – podał przykład. Z kolei projekt pierwotny zakłada znacznie więcej łączeń kolejowych także pomiędzy miastami 100 czy 150 tysięcznymi.

Projekt o znaczeniu strategicznym

Milczarek zgodził się z podejrzeniami dziennikarki, że przede wszystkim brakuje woli po stronie rządu do realizacji CPK. – Rząd szedł do wyborów z hasłami, że ten projekt to pisowska megalomania i nie należy go realizować. Ustąpił dopiero pod gigantyczną presją społeczną, co w mojej ocenie bardzo zdziwiło zarówno pana premiera Tuska, jak i polityków Koalicji Obywatelskiej – powiedział.

W dalszej części programu ekonomista zwrócił uwagę na podwójne zastosowanie takiego portu. W razie gdyby nie daj Boże Polska była uczestnikiem wojny, CPK byłoby bardzo potrzebne. – Zarówno komponent lotniczy, jak i komponent kolejowy CPK mają też absolutnie kluczowe znaczenie. […] Jak ktoś ma wyczucie militarne i rozumie, w jaki sposób przerzuca się w sposób szybki i efektywny wojsko oraz jak ta logistyka powinna funkcjonować, to wie znakomicie, że ten projekt jest kluczowy – powiedział wiceprezes "Tak dla CPK".

Czytaj też:

CPK nie powstanie w terminie? Miażdżący raport NIK