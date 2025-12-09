Najpotężniejsi ludzie w europejskiej polityce. Jest przedstawiciel Polski

Co roku Politico ogłasza listę najbardziej wpływowych polityków, którzy w następnym roku będą najmocniej kształtowali europejską i światową politykę. W najnowszym zestawieniu uwzględniono prezydenta Polski Karola Nawrockiego, który został sklasyfikowany na 22. miejscu. Liderem zostawienia został prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Za nim znaleźli się: premier Danii Mette Frederiksen, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, liderka francuskiego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen i rosyjski prezydent Władimir Putin.

Na dalszych sklasyfikowani zostali: brytyjski polityk, szef Reform UK Nigel Farage; przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen; Sekretarz Generalny NATO Mark Rutte; premier Włoch Giorgia Meloni; premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer; niemiecki polityk i poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Unii Chrześcijańsko-Społecznej Manfred Weber; premier Węgier Viktor Orban; prezydent Finlandii Alexander Stubb; prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Dalsze miejsce zajęli: francuski ekonomista Gabriel Zuckman; Wysoka Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Kaia Kallas; hiszpańska prawniczka i polityk Teresa Ribera; prezydent Francji Emmanuel Macron; były prezes Europejskiego Banku Centralnego, były premier Włoch Mario Draghi; zeski polityk, założyciel i lider partii politycznej ANO Andrej Babis; Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych w Europie, amerykański generał Alexus Hrinkiewicz; prezydent RP Karol Nawrocki; liderka lewicy w Niemczech Heidi Reichinneck; dyrektor Generalny Unicredit Andrea Orsel; francuska prawniczka, poseł do Parlamentu Europejskiego Rima Hassan; holenderski polityk Rob Yetten oraz Prezydent FIFA Gianni Infantino.

