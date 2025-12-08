Zełenski zaprasza Nawrockiego. Kancelaria Prezydenta reaguje

Wołodymyr Zełenski poinformował, że jest gotowy przyjechać do Polski na pierwsze spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim, jeśli otrzyma stosowne zaproszenie. Przekazał także, że zaprosił polskiego przywódcę na Ukrainę.

– Jeśli chodzi o prezydenta Polski, z przyjemnością bym się z nim spotkał. Zaprosiłem go i powiedziałem: "proszę wybrać dowolną datę". Jakąkolwiek datę wybierzecie, ja z przyjemnością się spotkam – oświadczył Zełenski po poniedziałkowym spotkaniu "koalicji chętnych" w Londynie.

– Ostatnio usłyszałem w mediach sygnał, że [prezydent Karol Nawrocki – przy. red.] mnie zaprosił. Cóż, żebym mógł przyjechać, potrzebuję daty. A potem, jeśli prezydent – oficjalnie, nieoficjalnie, jak będzie chciał – zaprosi i zaproponuje datę, to oczywiście przyjadę z oficjalną wizytą do Polski. To dla mnie ważne – powiedział.

Jest odpowiedź Kancelarii Prezydenta

Nie trzeba było długo czekać na reakcję ze strony Kancelarii Prezydenta RP. Na platformie X pojawił się komentarz szefa Biura Polityki Międzynarodowej. "Cieszymy się, że relacje z Polską są dla Prezydenta Ukrainy ważne. Dla nas również ważne są dobrosąsiedzkie, oparte o wzajemny szacunek, relacje z Ukrainą" – napisał Marcin Przydacz.

"Nad datą spotkania prezydentów w Warszawie pracujemy w kontaktach dyplomatycznych, które są otwarte i aktywne" – dodał.

– Zapraszam prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do Polski. Myślę, że to będzie doskonała okazja, aby odwiedził milion Ukraińców w Polsce i spotkał się z nimi, jak również podziękował za wielkie wsparcie, którego Polska udziela Ukrainie od 2022 r. – mówił prezydent Karol Nawrocki w niedawnym wywiadzie dla tygodnika "Do Rzeczy".

– To jest jedyna rzecz, której oczekuję od prezydenta Wołodymyra Zełenskiego – żeby patrzył na nasze relacje w sposób symetryczny. Mam nadzieję, że będzie moim gościem w Warszawie. Zapraszam prezydenta Zełenskiego, aby spotkał się z Ukraińcami, którzy są w Polsce, podziękował Polakom i aby przywiózł dobre informacje w sprawie ekshumacji na Wołyniu, na które czekamy – podkreślił.

