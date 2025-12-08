Nawrocki spotka się z Zełenskim? Możliwy przełom w sprawie

Wołodymyr Zełenski podczas internetowego briefingu dla mediów po spotkaniu w Londynie, zapytany o perspektywy pierwszego spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim, odpowiedział, że „z przyjemnością się z nim spotka”. Dodał, że w rozmowie telefonicznej podziękował mu za polską pomoc, zaprosił na Ukrainę i zaproponował wybór dogodnego terminu.

– Ostatnio usłyszałem w mediach sygnał, że mnie zaprosił. Cóż, prawdopodobnie, żebym mógł przyjechać, potrzebuję daty. A potem, jeśli prezydent – oficjalnie, nieoficjalnie, jak będzie chciał – zaprosi i zaproponuje datę, to oczywiście przyjadę z oficjalną wizytą do Polski. To dla mnie ważne – powiedział.

Nawrocki zapraszał Zełenskiego do Polski

Pod koniec października Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, powiedział w TVN24, że wizyta prezydenta w Kijowie nie jest obecnie planowana. Podkreślił, że jeśli Wołodymyr Zełenski chce spotkać się z Karolem Nawrockim, to „nic nie stoi na przeszkodzie, by wsiadł do pociągu i przyjechał na spotkanie do Warszawy”.

– Zapraszam prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do Polski. Myślę, że to będzie doskonała okazja, aby odwiedził milion Ukraińców w Polsce i spotkał się z nimi, jak również podziękował za wielkie wsparcie, którego Polska udziela Ukrainie od 2022 roku – mówi prezydent Karol Nawrocki w niedawnym wywiadzie dla tygodnika „Do Rzeczy”.

Prezydent dodał, że nasze relacje z Ukrainą „nie mogą odbijać się negatywnie na Polakach”. – To jest jedyna rzecz, której oczekuję od prezydenta Wołodymyra Zełenskiego – żeby patrzył na nasze relacje w sposób symetryczny. Mam nadzieję, że będzie moim gościem w Warszawie. Zapraszam prezydenta Zełenskiego, aby spotkał się z Ukraińcami, którzy są w Polsce, podziękował Polakom i aby przywiózł dobre informacje w sprawie ekshumacji na Wołyniu, na które czekamy – mówił Karol Nawrocki w wywiadzie.

