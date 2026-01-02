Podano prawdopodobną przyczynę tragicznego pożaru w Szwajcarii

W pożarze, który wybuchł w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia w kurorcie narciarskim Crans-Montana w Szwajcarii, zginęło według najnowszych danych policji 40 osób, 115 jest rannych, wiele ciężko.

W piątek (2 stycznia) szwajcarska policja przekazała, że wśród poszkodowanych jest osoba z Polski. Informację tę potwierdził w rozmowie z TVN24 Maciej Wewiór, rzecznik MSZ. Na razie nie wiadomo nic o płci, wieku ani stanie tej osoby.

Pożar w Szwajcarii. Podano prawdopodobną przyczynę

Beatrice Pilloud, prokurator generalna kantonu Valais, w którym znajduje się Crans-Montana, powiedziała, że śledczy rozważają kilka hipotez dotyczących przyczyn tragicznego pożaru w barze La Constellation, ale nie wykluczają żadnego scenariusza.

– Obecnie zakładamy, że pożar został spowodowany przez zimne ognie przymocowane do butelek szampana, które znalazły się zbyt blisko sufitu – powiedziała, dodając, że pożar rozprzestrzenił się bardzo szybko.

Komendant miejscowej policji Frederic Gisler poinformował, że wśród 113 zidentyfikowanych rannych jest 71 obywateli Szwajcarii, 14 Francuzów, 11 Włochów, czterech Serbów, Bośniak, Polak, Portugalczyk, Belg i Luksemburczyk.

Tragedia w kurorcie Crans-Montana. Poważne obrażenia ofiar

Wcześniej Reuters podał, że oparzenia, których doznali uczestnicy imprezy, głównie młodzi ludzie, są tak poważne, że może minąć kilka dni, zanim zostaną ujawnione nazwiska wszystkich ofiar pożaru.

Agencja napisała, że kilka osób z poważnymi obrażeniami przewieziono na specjalistyczne oddziały leczenia oparzeń w szpitalach w całej Europie, a przedstawiciel władz Szwajcarii ostrzegł, że liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć, ponieważ stan wielu rannych jest krytyczny.

Premier Donald Tusk przekazał, że Polska, na prośbę Szwajcarii, jest gotowa udzielić specjalistycznej pomocy 14 poszkodowanym w polskich szpitalach. "Wyrazy najgłębszego współczucia dla rodzin i bliskich ofiar pożaru w Crans-Montanie. Szwajcaria i kanton Valais mogą liczyć na polską solidarność" – napisał szef rządu w serwisie X.

Prezydent Guy Parmelin ogłosił pięciodniową żałobę narodową, nazywając pożar jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Szwajcarii.