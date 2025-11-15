Prezydent Nawrocki dla "Do Rzeczy": Zapraszam Zełenskiego do Warszawy

Kilka tygodni temu ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar przekazał ukraińskiej agencji Ukrinform, że "strona ukraińska zaproponowała stronie polskiej kilka możliwych terminów wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Kijowie i ze strony Warszawy nie było w tej sprawie żadnych negatywnych sygnałów".

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przyznał, że wizyta prezydenta w Kijowie nie jest planowana. Polityk podkreślił, że jeśli Wołodymyr Zełenski chce spotkać się z Karolem Nawrockim, to „nic nie stoi na przeszkodzie, by wsiadł do pociągu i przyjechał na spotkanie do Warszawy".

Prezydent dla "Do Rzeczy": Zapraszam Zełenskiego do Warszawy

Prezydent Karol Nawrocki został zapytany o tę kwestię przez Karola Gaca podczas wywiadu dla tygodnika "Do Rzeczy". Rozmowa z głową państwa ukaże się w najbliższym numerze (w wersji elektronicznej dostępny będzie w niedzielę od godz. 16). – Przede wszystkim zapraszam prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do Polski. Myślę, że to będzie doskonała okazja, aby odwiedził milion Ukraińców w Polsce i spotkał się z nimi, jak również podziękował za wielkie wsparcie, którego Polska udziela Ukrainie od 2022 r. Nasze relacje muszą być symetryczne, więc liczę, że prezydent Zełenski – po tym wszystkim dobrym, co Polacy i Polska dali Ukraińcom i Ukrainie – jest gotowy do tego, aby wsłuchać się także w nasz głos – podkreślił Karol Nawrocki.

Prezydent dodał, że nasze relacje z Ukrainą "nie mogą odbijać się negatywnie na Polakach". – To jest jedyna rzecz, której oczekuję od prezydenta Wołodymyra Zełenskiego – żeby patrzył na nasze relacje w sposób symetryczny. Mam nadzieję, że będzie moim gościem w Warszawie. Zapraszam prezydenta Zełenskiego, aby spotkał się z Ukraińcami, którzy są w Polsce, podziękował Polakom i aby przywiózł dobre informacje w sprawie ekshumacji na Wołyniu, na które czekamy – powiedział Karol Nawrocki w rozmowie z "Do Rzeczy".

Wywiad z prezydentem Karolem Nawrockim ukaże się w najbliższym numerze "Do Rzeczy".