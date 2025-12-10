"Zgodnie z prawem". USA stawiają ultimatum członkowi NATO

Ultimatum dla tureckiego rządu przedstawił ambasador USA w tym kraju Tom Barrack. Według dyplomaty, Stany Zjednoczone i Turcja prowadzą rozmowy na temat rosyjskich rakiet, które Ankara zakupiła około dekady temu, oraz na temat "pragnienia ponownego dołączenia” Ankary do programu F-35.

– Zgodnie z prawem USA, Turcja nie może dłużej obsługiwać ani posiadać systemu S-400, jeśli chce powrócić do programu F-35 – stwierdził ambasador.

Podczas jednego z wcześniejszych wywiadów Barrack stwierdził, że problem systemu S-400 może zostać rozwiązany „w ciągu najbliższych czterech do sześciu miesięcy".

O możliwości powrotu Turcji do programu myśliwców F-35 rozmawiali we wrześniu w Waszyngtonie przywódcy obu krajów: Donald Trump i RecepeTayyip Erdoğan. Amerykański przywódca zasygnalizował, że jest otwarty na wznowienie współpracy. Warunek porzucenia rosyjskiego sytemu pozostaje jednak niezmieniony.

Turcja wykluczona z programu myśliwców

Przypomnijmy, że podczas pierwszej kadencji Trumpa Stany Zjednoczone wykluczyły Turcję z możliwości zakupu myśliwców F-35 po tym, jak Ankara zakupiła od Rosji system obrony powietrznej. Urzędnicy amerykańscy obawiali się, że używanie przez Turcję rosyjskiego systemu rakiet ziemia-powietrze S-400 może zostać wykorzystane do gromadzenia danych na temat możliwości F-35 i że informacje te mogą trafić w ręce Rosji.

S-400 to rosyjski system rakietowy czwartej generacji typu ziemia-powietrze, opracowany przez Centralne Biuro Konstrukcyjne Ałmaz-Antiej, stanowiący wersję rozwojową systemu S-300.

S-400 w porównaniu z pozostałymi systemami z rodziny S-300 ma znacznie większe możliwości. Według źródeł rosyjskich S-400 może jednocześnie namierzać i naprowadzać rakiety na sześć celów znajdujących się w odległości nawet 400 km.

Czytaj też:

Złe wieści dla Zełenskiego. Trump: Nadszedł czasCzytaj też:

"Narody gniją, przywódcy są słabi". Trump miażdży UE, ale chwali dwa kraje