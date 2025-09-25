Erdogan u Trumpa. Możliwy ważny deal Turcji z USA

Przed rozmową za zamkniętymi drzwiami, politycy spotkali się z przedstawicielami mediów w Gabinecie Owalnym. Po wymianie wzajemnych uprzejmości, Trump i Erdogan odpowiedzieli na kilka pytań dziennikarzy.

Możliwe, że USA sprzedadzą Turcji nowoczesne uzbrojenie

Na agendzie spotkania ma być m.in. sprzedaż samolotów wojskowych F-35 i F-16 oraz o systemów rakietowych Patriot oraz relacje handlowe obu państw. Prezydent USA podkreślił, że w przypadku dobrej rozmowy z Erdoganem USA mogą niemal natychmiast znieść sankcje wobec Turcji.

Podczas pierwszej kadencji Trumpa Stany Zjednoczone wykluczyły Turcję z możliwości zakupu myśliwców F-35 po tym, jak Ankara zakupiła od Rosji system obrony powietrznej. Urzędnicy amerykańscy obawiali się, że wykorzystanie przez Turcję rosyjskiego systemu rakiet ziemia-powietrze S-400 może zostać wykorzystane do gromadzenia danych na temat możliwości F-35 i że informacje te mogą trafić w ręce Rosji.

– Potrzebuje pewnych rzeczy, a my potrzebujemy pewnych rzeczy i dojdziemy do wniosku. Do końca dnia się dowiesz – powiedział Trump. Dodał, że myśli, że Erdoganowi uda się kupić rzeczy, które chciałby od Ameryki kupić.

Przypomnijmy, że od sfinalizowania transakcji władze Turcji uzależniały ratyfikację akcesji Szwecji do NATO.

Trump: Jestem bardzo rozczarowany Putinem

W Gabinecie Owalnym prezydent USA podkreślił, że chciałby, aby Turcja zaprzestała kupowania ropy naftowej od Rosji, w czasie, gdy rosyjscy żołnierze "kontynuują swoją niepohamowaną ofensywę przeciwko Ukrainie". Trump zwrócił również uwagę na potencjał Turcji w zakresie doprowadzenie do pokoju w wojnie ukraińsko-rosyjskiej.

– Wszyscy szanują Erdogana, ja też go szanuję. Jeśli zechce, może mieć duży wpływ na przebieg wojny na Ukrainie, ale woli zachować neutralność – podkreślił. Turcja ma silną armię i aktywnie korzysta z amerykańskiego sprzętu. Ponadto Trump uważa, że Erdogan zna Putina równie dobrze jak on sam.

Trump powtórzył, że jest bardzo rozczarowany przywódcą Rosji Władimirem Putinem. – Myślę, że to czas, by wojna się zakończyła – przypomniał swoje stanowisko.

