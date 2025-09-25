Trump ma powody do dumy. Ujawniono dane

W I kwartale 2025 r. PKB spadł o 0,5 proc.

"W porównaniu z I kwartałem wzrost realnego PKB w II kwartale wynikał przede wszystkim ze spadku importu i przyspieszenia wydatków konsumpcyjnych, które zostały częściowo zrównoważone spadkiem inwestycji" – czytamy w komunikacie.

"Z perspektywy branżowej wzrost realnego PKB odzwierciedlał wzrost realnej wartości dodanej o 10,2 proc. w prywatnych branżach produkujących towary oraz o 3,5 proc. w prywatnych branżach świadczących usługi, który został częściowo zniwelowany spadkiem realnej wartości dodanej o 3,2 proc. w sektorze rządowym" – czytamy dalej.

Konsensus rynkowy wynosił 3,3 proc. wzrostu w II kw. br.

Wzrost szybszy niż prognozowano

Z danych Departamentu Handlu USA z grudnia 2024 roku, bazujących na wskaźniku PKB wynika, że amerykańska gospodarka rośnie nieco szybciej niż prognozowali analitycy.

Produkt krajowy brutto (w ujęciu zanualizowanym) w USA wzrósł o równe 3 proc. w III kwartale 2024 roku.

"Ujęcie zanualizowane" odnosi się do metody przekształcania danych, takich jak PKB, na format roczny. Oznacza to, że wynik kwartalny (lub inny krótszy okres) jest przeliczany, aby odzwierciedlał, jak wyglądałby wzrost lub spadek, gdyby utrzymał się przez cały rok.

Branżowe media zwróciły uwagę na to, że pierwszy odczyt, opublikowany jeszcze w październiku, wskazywał na wzrost 2,8 proc. Drugi odczyt potwierdził wynik z pierwszego, czyli wzrost o 2,8 proc. Prognoza ekonomistów przed czwartkowymi danymi była zbieżna z dwoma wstępnymi odczytami.

Zatem amerykańska gospodarka przyśpieszyła w sytuacji, gdy spodziewano się spowolnienia tempa annualizowanego wzrostu w porównaniu do II kwartału 2024 roku. Jeszcze większą poprawę widać wobec I kwartału 2024 r., kiedy wzrost sięgał tylko 1,4 proc.

Czytaj też:

Amerykański sekretarz skarbu: Polska to wzór sukcesu gospodarczego w EuropieCzytaj też:

"To nie powinno mieć miejsca". Trump znów naciska na państwa europejskie