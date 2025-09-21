"To nie powinno mieć miejsca". Trump znów naciska na państwa europejskie

– Europejczycy kupują ropę od Rosji. To nie powinno mieć miejsca, prawda? – podkreślił Trump podczas kolacji w Mount Vernon w stanie Wirginia.

Wcześniej, po spotkaniu z brytyjskim premierem Keirem Starmerem, amerykański przywódca powiedział, że jest gotowy zaostrzyć sankcje wobec Rosji, "ale nie wtedy, gdy ludzie, za których walczę, kupują ropę od Rosji”.

"Chociaż bezpośrednie zakupy rosyjskiej ropy przez większość krajów europejskich ustały po pełnej inwazji Moskwy na Ukrainę w 2022 roku, niewielkie ilości nadal płyną na Węgry i do innych krajów na wschodzie. Kraje europejskie importują również olej napędowy z Indii i Turcji, gdzie rosyjska ropa jest rafinowana na paliwo” – wyjaśnił Bloomberg. Dlatego Trump zasugerował, aby ambasador USA przy NATO Matt Whitaker zwiększył naciski na Europę.

– Muszą przestać kupować ropę od Rosji, Matt. Matt nie pozwoli, żeby to trwało dłużej – zapewnił prezydent USA.

Trump powtórzył również, że jest rozczarowany rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem, dodając, że wojna na Ukrainie skończy się, jeśli ceny ropy naftowej zostaną "nieco obniżone”.

Rosyjska ropa w UE

Bloomberg donosił wcześniej, że UE może nałożyć cła na dostawy rosyjskiej ropy na Węgry i Słowację. Plany te nie mają jednak związku z propozycjami nowego pakietu sankcji, które UE przedstawiła w piątek.

"Budapeszt i Bratysława dotychczas niechętnie dywersyfikowały swoje źródła dostaw ropy naftowej poza Moskwę i blokowały działania, które ich zdaniem zagrażają ich bezpieczeństwu energetycznemu” – zauważył Bloomberg.

Z kolei słowacka minister gospodarki Denisa Sakova wskazał, że Bratysław zrezygnuje z rosyjskie ropy dopiero, kiedy będzie miała wystarczającą liczbę alternatywnych źródeł dostaw.

