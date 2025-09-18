Trump: Myślałem, że ta sprawa będzie najłatwiejsza. Putin mnie zawiódł

Prezydent Stanów Zjednoczonych odwiedził Wielką Brytanię. Po spotkaniu z premierem Keirem Starmerem Donald Trump rozmawiał z dziennikarzami. Jak przyznał, powstrzymanie wojny na Ukrainie okazało się wyzwaniem.

– Rozwiązaliśmy siedem nierozwiązywalnych wojen. Myślałem, że wojna na Ukrainie będzie najłatwiejsza do rozwiązania, ze względu na moje relacje z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Ale mnie zawiódł. Putin naprawdę mnie zawiódł – oświadczył amerykański przywódca, cytowany przez NBC News. – Zobaczymy, jak to się potoczy. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mieli dla was jakieś dobre wiadomości – dodał.

Trump naciska na Europę ws. rosyjskiej ropy

W ubiegłym tygodniu prezydent USA Donald Trump opublikował na platformie Truth Social list adresowany do "wszystkich narodów NATO i świata", w którym ostro skrytykował sojuszników za brak konsekwencji w działaniach wobec Rosji. "Jestem gotów nałożyć poważne sankcje na Rosję, gdy wszystkie państwa NATO zgodzą się zrobić to samo i gdy wszystkie państwa NATO przestaną kupować ropę z Rosji" – napisał.

Amerykański przywódca podkreślił, że obecne postępowanie niektórych sojuszników podważa sens sankcji. "Zakup rosyjskiej ropy przez niektórych był szokujący! To poważnie osłabia waszą pozycję negocjacyjną i siłę przetargową wobec Rosji" – stwierdził. Zaapelował także o działania wobec Chin. "Wierzę, że NATO, jako grupa, powinno nałożyć od 50 do 100 proc. taryf na Chiny, które zostaną całkowicie wycofane po zakończeniu wojny Rosji z Ukrainą" – oświadczył. Według Trumpa, takie posunięcie "złamałoby silny uścisk", jaki Pekin ma nad Moskwą.

We wtorek amerykańska administracja zatwierdziła pierwszy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, finansowany przez sojuszników z NATO. Chodzi o nowy mechanizm, umożliwiający dostarczanie Ukrainie broni ze składów amerykańskich kosztem państw NATO.

Czytaj też:

Wojna na Ukrainie. Trump po raz pierwszy nazwał Rosję "agresorem"Czytaj też:

Putin i Zełenski nigdy się nie spotkają? Trump wskazał główną przeszkodzę