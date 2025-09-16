Zatwierdzono pierwszy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy opłacony przez NATO

Pierwsze pakiety amerykańskiej pomocy zbrojeniowej dla Ukrainy od administracji prezydenta Donalda Trumpa zostały zatwierdzone, poinformowały źródła Reutersa. Mogą one zostać wysłane wkrótce, gdy Waszyngton wznowi dostawy broni do Kijowa, tym razem w ramach nowej umowy finansowej z sojusznikami.

Dziennikarze zauważyli, że jest to pierwsze zastosowanie nowego mechanizmu opracowanego przez USA i ich sojuszników, umożliwiającego dostarczanie Ukrainie broni ze składów amerykańskich kosztem państw NATO.

Według agencji Reuters, podsekretarz obrony ds. polityki Elbridge Colby zatwierdził dwie dostawy o wartości 500 milionów dolarów w ramach nowego mechanizmu o nazwie "Priority Ukraine Requirements List”, znanego pod skrótem PURL.

Broń dla Ukrainy – najnowsze wiadomości

Przypomnijmy, że Departament Stanu USA zapewnił niedawno, że wstrzymanie dostaw broni na Ukrainę będzie tymczasowe. Stany Zjednoczone pozostaną wiarygodnym dostawcą. Ponadto Donald Trump osobiście zapewnił Wołodymyra Zełenskiego, że Stany Zjednoczone dostarczą tyle broni, ile będą w stanie.

Według szacunków rządu w Kijowie, Ukraina planuje otrzymywać od swoich sojuszników co najmniej 1 miliard dolarów miesięcznie na zakup amerykańskiej broni.

W ostatnich dniach Stany Zjednoczone zatwierdziły sprzedaż systemu obrony powietrznej Patriot Danii, która przekaże go Ukrainie. Umowa opiewa na 8,5 miliarda dolarów. Pakiet obejmuje zakup pocisków rakietowych, dwóch stacji radarowych, sześciu wyrzutni i innego sprzętu niezbędnego do działania systemu.

Niemcy dostarczą również dwa systemy Patriot. Ponadto przeznaczą 500 milionów euro na program PURL. Z kolei Wielka Brytania zobowiązała się do sfinansowania zakupu kilku tysięcy dronów uderzeniowych dalekiego zasięgu, które zostaną wyprodukowane i dostarczone Ukrainie w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

