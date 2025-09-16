Kosiniak-Kamysz: Będziemy bardzo zdecydowanie odpowiadać na prowokacje

We wtorek premier oraz minister obrony narodowej odwiedzili Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce w ramach treningu systemowego połączonego wsparcia ogniowego „Jesienny Ogień-25”. Władysław Kosiniak-Kamysz po raz kolejny odniósł się do rosyjskiego nalotu dronów na Polskę, który miał miejsce tydzień temu.
– Chcemy też jasno i wyraźnie powiedzieć o tych zagrożeniach, które płyną z jednego kierunku, żeby tutaj nikt nie miał żadnej wątpliwości. Ta dyskusja, która toczy się na świecie, o dronach, które naruszyły polską, rumuńską, a nie tak dawno naruszały litewską, łotewską, estońską przestrzeń powietrzną, o samolotach, które naruszają przestrzeń powietrzną nad Bałtykiem, nad wodami terytorialnymi u nas, u naszych sojuszników, bardzo dużo też tych naruszeń w przestrzeni powietrznej nad krajami skandynawskimi – mówił szef MON.
– Wszystkie te działania są prowadzone z jednego kierunku. To Federacja Rosyjska odpowiada za drony wysłane na Polskę tydzień temu, to Federacja Rosyjska ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie skutki, które wywołuje działanie na Ukrainie i w otoczeniu, w krajach sojuszniczych NATO – kontynuował.
Minister: Będziemy reagować na prowokacje
Kosiniak-Kamysz zapewnił również, że Polska będzie zdecydowanie reagować na wszelkiego rodzaju wymierzone w nią prowokacje.
– Będziemy bardzo zdecydowanie odpowiadać na wszelkiego typu prowokacje, my i nasi sojusznicy, dowództwo sił połączonych w Brunssum jest o wszystkim informowane, jesteśmy w stałym kontakcie z kwaterą główną NATO, z głównodowodzącym generałem Grynkewichem, jak również sekretarzem Sojuszu Północnoatlantyckiego Markiem Rutte – wskazał.
Ćwiczenia "Żelazny Obrońca” to największe i najważniejsze z planowych przedsięwzięć szkoleniowych Sił Zbrojnych RP w 2025 r. Ich celem jest sprawdzenie gotowości, działania i interoperacyjności Wojska Polskiego w każdym środowisku walki – na lądzie, na morzu, w powietrzu, w cyberprzestrzeni
