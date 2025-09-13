Kosiniak-Kamysz odpowiada Trumpowi: Polska jednoznacznie wspiera działania wobec Rosji

– Będziemy wspierać działania prezydenta Trumpa w tym zakresie. Polska już dziś realizuje politykę zgodną z tym kierunkiem – powiedział podczas sobotniej konferencji prasowej.

Kosiniak-Kamysz odpowiada na ultimatum Trumpa dla NATO

Szef MON, odnosząc się do wpisu prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa opublikowanego w sobotę na portalu Truth Social, w którym zarzucił niektórym członkom Sojuszu Północnoatlantyckiego kupowanie rosyjskiej ropy zaznaczył, że stanowisko Polski w tej kwestii jest zdecydowane i konsekwentne. – My jesteśmy zdecydowani, jednoznaczni, jeśli chodzi o zakupy od Federacji Rosyjskiej. Mówimy absolutne nie dla tych zakupów. Nie ma tutaj żadnych wyjątków ani półśrodków – podkreślił.

Kosiniak-Kamysz nawiązał również do konieczności uniezależnienia się od rosyjskich surowców nie tylko w ramach NATO, lecz także w wymiarze krajowym. – Polska już od dawna przygotowuje się do pełnej niezależności energetycznej. Inwestujemy w krajowe źródła, rozwijamy zieloną energię i konsekwentnie wzmacniamy bezpieczeństwo energetyczne naszego państwa – dodał.

Trump nałoży na Rosję sankcje, ale najpierw NATO musi spełnić pewne warunki

Słowa polskiego wicepremiera były reakcją na sobotnią deklarację Donalda Trumpa. Prezydent USA ogłosił, że gotów jest nałożyć "poważne sankcje na Rosję", jeśli wszystkie państwa NATO zrezygnują z zakupów rosyjskiej ropy. W ostrym tonie zaapelował do sojuszników o konsekwencję i współpracę. – Tak czy inaczej, jestem gotów ruszyć, gdy wy będziecie gotowi. Wystarczy powiedzieć – kiedy? – napisał na platformie Truth Social.

Kosiniak-Kamysz wskazał, że Polska od dawna opowiada się za wspólnymi i stanowczymi działaniami wobec Moskwy. – Tylko jednomyślność i solidarność sojusznicza mogą osłabić reżim rosyjski i przyczynić się do szybszego zakończenia wojny w Ukrainie. Polska jest i będzie częścią tego frontu – zaznaczył.

