Ingres na Wawelu. Kardynał Grzegorz Ryś nowym metropolitą Krakowa

Kardynał Grzegorz Ryś oficjalnie objął urząd arcybiskupa metropolity krakowskiego. Uroczysty ingres odbył się w katedrze na Wawelu i był kanonicznym przejęciem archidiecezji po arcybiskupie Marku Jędraszewskim, który kierował nią od 2017 roku.

Bulla papieska i przedstawiciele Rządu

Msza ingresowa rozpoczęła się o godzinie 10 i stanowiła centralny punkt uroczystości. W jej trakcie publicznie odczytano bullę papieską, czyli oficjalne pismo nominacyjne podpisane przez papieża Leona XIV. W dokumencie tym Ojciec Święty podkreślił, że po rozważeniu "ciężaru i powagi tego urzędu" uznano za właściwe powierzyć kardynałowi Rysiowi "zarząd i posługę" archidiecezji krakowskiej. Papież wskazał również na jego gorliwość okazaną we wspólnocie łódzkiej, doświadczenie w prowadzeniu spraw kościelnych oraz ewangeliczną troskę o najsłabszych.

Po odczytaniu bulli papieskiej nowy metropolita otrzymał pastorał a także racjonał św. Jadwigi. Następnie zajął miejsce na katedrze biskupiej, co symbolicznie potwierdziło objęcie urzędu. W uroczystościach na Wawelu uczestniczyli liczni przedstawiciele duchowieństwa, w tym nuncjusz apostolski abp Antonio Guido Filipazzi, a także kardynałowie Stanisław Dziwisz i Konrad Krajewski. Obecni byli również przedstawiciele władz państwowych, m.in. wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kontrowersyjna postać polskiego Kościoła

Kardynał Grzegorz Ryś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i wyrazistych postaci w polskim Episkopacie. W ostatnich latach wielokrotnie zabierał głos w sprawach społecznych, co sprawia, że bywa określany jako hierarcha kontrowersyjny. Stanowczo protestował przeciwko fali nienawiści wobec migrantów i uchodźców w Polsce, podkreślając, że takie postawy są sprzeczne z Ewangelią.

Nowy metropolita krakowski zapowiedział także, że ma "dużo determinacji", aby w Krakowie powstała niezależna komisja do badania przypadków nadużyć seksualnych w Kościele. Wcześniej, 14 listopada tego roku, poinformował o powołaniu Niezależnej Komisji Historycznej ds. Zbadania Przypadków Nadużyć Seksualnych w Archidiecezji Łódzkiej. Zespół ten, złożony m.in. z sędziego, historyka i psychologa, ma przygotować raport obejmujący okres od 1945 roku do współczesności.

Szerokim echem odbiła się również wypowiedź kardynała Rysia z grudnia 2023 roku, gdy publicznie przeprosił społeczność żydowską w Polsce za zachowanie posła Grzegorza Brauna, który w Sejmie zgasił gaśnicą świece chanukowe i oświadczył, że nie jest mu wstyd z powodu swojego czynu. Kardynał Ryś podkreślił wówczas, że jemu samemu jest wstyd, i skierował przeprosiny do całej społeczności żydowskiej w Polsce.

