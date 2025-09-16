Rząd zataja informacje? Prezydent oczekuje pilnych wyjaśnień

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego opublikowało bardzo ważny apel prezydenta do rządu Donalda Tuska. Zaczyna wyglądać na to, że rząd ukrywa przed obywatelami ważne informacje, jeśli chodzi o dom uszkodzony w miejscowości Wyryki w nocy, podczas której rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną.

Wyryki. Prezydent oczekuje niezwłocznych wyjaśnień

"W nawiązaniu do doniesień «Rzeczpospolitej», informujemy, że Prezydent RP Karol Nawrocki oczekuje od Rządu niezwłocznego wyjaśnienia zdarzenia z miejscowości Wyryki. W gestii Rządu pozostaje wykorzystanie wszelkich narzędzi i instytucji do jak najszybszego wyjaśnienia tej sprawy. Nie ma zgody na zatajanie informacji. W obliczu dezinformacji i wojny hybrydowej komunikaty przekazywane Polakom muszą być sprawdzone i potwierdzone.

Nawrocki nie był informowany, BBN także

Jednocześnie Pan Prezydent podkreśla, że nie był w tym zakresie informowany, podobnie jak BBN, a sprawa nie została przedstawiona i wyjaśniona na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego.

"To była polska rakieta wystrzelona przez F-16"

Z ustaleń "Rzeczpospolitej" wynika, że na dom w Wyrykach spadł nie rosyjski dron, tylko polska rakieta. Jedno z anonimowych rozmówców gazety, ponoć z najważniejszych struktur zajmujących się bezpieczeństwem państwa, przekonuje, że była to rakieta powietrze-powietrze AIM-120 AMRAAM wystrzelona z polskiego F-16. – W trakcie lotu miała dysfunkcję układu naprowadzania i nie zadziałała. Na szczęście nie uzbroiła się i nie wybuchła, ponieważ zabezpieczenia zapalnika zadziałały – dodaje.

Pocisk miałby zostać wystrzelony przez F-16 podczas próby strącenia rosyjskiego drona. Gazeta wskazuje, że lubelska prokuratura bez żadnych trudności zidentyfikowała szczątki 17 dronów, jednak o obiekcie, który spadł spadł w Wyrykach, nie chce mówić.

– Na ten moment nie mogę wiążąco powiedzieć, co spadło na dom w Wyrykach, jest to przedmiotem śledztwa, czekamy na opinię biegłych – przekazała prok. Agnieszka Kępka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie, w rozmowie z "Rz".

Prokuratura utajnia informacje

Prokuratura na razie utajnia informacje o "niezidentyfikowanym obiekcie latającym". Podinsp. Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przekazał w rozmowie z Polsat News, że na dom spadł rosyjski dron.

